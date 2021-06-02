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西半部高溫35度　梅雨鋒面週六返回台灣

▲中央氣象局表示，今（2）日鋒面北移離開臺灣，天氣逐漸回穩，各地多雲可見陽光，各地高溫回升，西半部高溫約33至35度，東半部30至32度。。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象局表示，今（2）日鋒面北移離開臺灣，天氣逐漸回穩，各地多雲可見陽光，各地高溫回升，西半部高溫約33至35度，東半部30至32度。。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-02 07:59:55

中央氣象局表示，今（2）日鋒面北移離開臺灣，天氣逐漸回穩，各地多雲可見陽光，西半部少部分地區，仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨，各地午後有局部短暫雷陣雨的天氣，北臺灣午後降雨比較明顯，留意午後雷陣雨有局部較大雨勢發生的機率；各地高溫回升，西半部高溫約33至35度，東半部30至32度。

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中，針對第3號颱風「彩雲」做出最新分析，他表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」及最新歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示，「彩雲」大致在呂宋島北轉，受菲律賓地形破壞，進入巴士海峽時已減弱為熱帶低壓；再轉向東北，結構持續受垂直風切破壞，對台無威脅﹔不過，週五（4日）其殘餘水氣接近台灣，不穩定度提高、午後對流因此增強。

吳德榮說，今天「梅雨鋒」減弱北移，有局部短暫陣雨或雷雨；降雨範圍略較昨日縮小、午後局部地區仍有較大雨勢，應注意。明（3）日「梅雨鋒」已在北部海面，天氣相對空檔，白天炎熱，注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫降雨的機率。週五（4日）「彩雲」殘餘水氣接近，有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流強度增強，有較大雨勢；未下雨前、天氣悶熱。

吳德榮表示，週六（5日）清晨起至下週一（7日）「梅雨鋒」再度南下並在台灣附近徘徊，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及大量降雨，應注意天氣變化及氣象局的特報。下週二（8日）「梅雨鋒」逐漸移向北部海面，天氣不穩定，午後有「強對流」發生的機率，仍應注意。

吳德榮也提醒，雖然一直以來，「紓解旱象」是眾望所歸，但切莫忽視「劇烈天氣」，可能帶來的災害。

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