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NBA／12三分破紀錄！Lillard狂砍55分　紀錄之夜卻飲恨

▲拓荒者Lillard投進三分球。（圖／美聯社／達志影像）
▲拓荒者Lillard投進三分球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-02 12:20:04｜2021-06-02 12:21:36

丹佛金塊和拓荒者今(2)日進行「天王山之戰」，儘管拓荒者球星砍下進破天荒的12顆三分球、獨拿55分，但金塊在當家中鋒Nikola Jokic展現MVP身手全場轟進38分、11籃板、9助攻、4阻攻的帶動下，終場在兩度延長後以147:140拿下，系列賽3:2領先。

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金塊這場比賽在前15分鐘手感火燙，投進9顆三分球，一度取得22分的領先；但在這之後拓荒者展開猛烈的反撲，靠著罰球和外線打出一波23:8的攻勢，半場打完兩隊只剩下3分差。

易籃再戰後，戰局仍然很膠著，Jokic在一次被犯規卻未被吹判後，激烈和裁判抗議，結果領到一次技術犯規，之後Lillard和Anfernee Simons連續三分球命中,讓客隊反超比數。

末節最後6分鐘，雙方戰成105:105平手，之後Jusuf Nurkic犯滿畢業，金塊這段期間打出8:3的小高潮，重獲領先，不過拓荒者這邊Robert Covington跳了出來，連得5分追平比數。

但是在Nurkic下去之後，拓荒者這邊禁區門戶大開，連拿6分讓金塊在最後52秒建立起4分領先。不過Austin Rivers發生要命失誤，讓CJ McCollum投進三分球，兩隊只剩1分差。

讀秒階段，拓荒者對Monte Morris犯規，他兩罰俱中，金塊取得3分領先；之後Lillard孤注一擲的三分球沒進，但裁判吹犯規，透過影片重播後球權給拓荒者，但沒有罰球。隨後Lillard投進追平三分球，兩隊進入延長賽。

不過雖然在吹判上有點吃虧，但延長賽金塊眾將維持猛烈火力，奇兵Morris連進2顆三分球，Gordon和Rivers也都在接獲Jokic的傳球後跳投命中，助主場軍取得9分領先。隨後Lillard力挽狂瀾，連續高難度的大號三分球命中，追到只落後2分，之後Morris兩罰一中，Lillard運球過半場後又進，雙方再度平手，進入到二度延長。

再戰5分鐘，Lillard又是連拿5分，不過金塊這邊Jokic也拿5分，雙方維持平手，最後1分33秒，Michael Porter Jr.砍進重要三分，讓金塊取得3分領先；關鍵時刻McCollum發生踩線失誤，Morris這次2罰全中，金塊拿下比賽。

此前單場最多三分球的紀錄由Klay Thompson所保持，他單場砍進11顆三分球，今天之後也由Lillard所打破，他這場比賽24投17中，包括三分球17投12中，拿下生涯季後賽新高的55分，另有10次助攻。

金塊這場除了Jokic表現精彩之外，Morris替補上陣攻下28分， Porter也有26分、12籃板進帳，Rivers則是挹注了18分、7助攻，Aaron Gordon砍下14分、10籃板、4助攻。

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