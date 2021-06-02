出現台灣首例！陳時中：30多歲男子打AZ引發血栓

中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，針對近期國內接種AstraZeneca COVID-19疫苗後嚴重不良反應事件，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)已於5月31日召開專家諮詢會議進行討論，確認我國首例因接種AstraZeneca COVID-19疫苗後，引發血栓併血小板低下症後群(Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS)之案例。該名民眾經臨床警覺與及時診治，症狀已改善並轉至普通病房持續觀察中。

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指揮中心表示，截至目前國內AstraZeneca COVID-19已接種461,647人次，本例為我國首例TTS個案，發生率為百萬分之2.1，其他國家如英國於接種第一劑後TTS發生率約百萬分之12.3(截至5月1日)，歐盟則為百萬分之6.5(截至4月4日)，建議指揮中心應持續監測疫苗接種不良反應事件，並建議符合接種對象之民眾應配合疫苗供應進度，接種COVID-19疫苗。

指揮中心說明，本案為30多歲男性，於5月12日接種第一劑AstraZeneca COVID-19疫苗後，曾出現發燒等身體不適症狀，於3日後逐漸緩解。自５月19日起，出現微燒、持續頭痛、腹痛等症狀，就醫抽血檢查後，發現血小板低下，D-dimer異常升高等，同步影像學檢視頭部、腹部雖未發現血栓病兆，經臨床研判依「血栓併血小板低下症候群(Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS)臨床指引」及時診治，個案目前血小板值恢復中，狀況穩定。本案經專家審查，符合布萊頓合作組織(Brighton Collaboration)病例定義，研判為我國首例TTS個案。

指揮中心呼籲，接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。

另外，指揮中心為了推動COVID-19疫苗大規模接種作業，今天也表示將持續擴增COVID-19疫苗接種合約醫療院所，納入基層診所共同提供接種服務。並且訂定「COVID-19疫苗接種站設置作業指引」，推動包含社區接種站、大型接種站及外展服務等疫苗接種站設置，並透過醫療院所人力及衛生福利部護理及健康照護司，所招募籌備之疫苗注射護理隊人力，共同協助設置工作。未來公務機關、軍營及企業等，可藉由外展服務，安排疫苗接種以即早獲得保護力。最後則是建立「疫苗接種預約平台」，提供民眾預約服務，增進接種便利性。

▲截至今（2）日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）