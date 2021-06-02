出現台灣首例！陳時中：30多歲男子打AZ引發血栓

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指揮中心說明，本案為30多歲男性，於5月12日接種第一劑AstraZeneca COVID-19疫苗後，曾出現發燒等身體不適症狀，於3日後逐漸緩解。自５月19日起，出現微燒、持續頭痛、腹痛等症狀，就醫抽血檢查後，發現血小板低下，D-dimer異常升高等，同步影像學檢視頭部、腹部雖未發現血栓病兆，經臨床研判依「血栓併血小板低下症候群(Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS)臨床指引」及時診治，個案目前血小板值恢復中，狀況穩定。本案經專家審查，符合布萊頓合作組織(Brighton Collaboration)病例定義，研判為我國首例TTS個案。
指揮中心呼籲，接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。
另外，指揮中心為了推動COVID-19疫苗大規模接種作業，今天也表示將持續擴增COVID-19疫苗接種合約醫療院所，納入基層診所共同提供接種服務。並且訂定「COVID-19疫苗接種站設置作業指引」，推動包含社區接種站、大型接種站及外展服務等疫苗接種站設置，並透過醫療院所人力及衛生福利部護理及健康照護司，所招募籌備之疫苗注射護理隊人力，共同協助設置工作。未來公務機關、軍營及企業等，可藉由外展服務，安排疫苗接種以即早獲得保護力。最後則是建立「疫苗接種預約平台」，提供民眾預約服務，增進接種便利性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。