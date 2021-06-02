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文化大學又增3學生確診！345人採檢結果下午3點半出爐

▲今（2）日由北市府人員安排文大校內345人快篩，仍持續進行中，不過稍早已傳出快篩結果中另增加3人。（圖／文化大學提供）
▲今（2）日由北市府人員安排文大校內345人快篩，仍持續進行中，不過稍早已傳出快篩結果中另增加3人。（圖／文化大學提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-02 14:14:17

文化大學自昨（１）日宣布有4名在校住宿生確診後，今（2）日由北市府人員安排校內345人快篩，仍持續進行中，不過稍早已傳出快篩結果中另增加3人，據了解，所有人的快篩結果在下午3點半將出爐，預計由文大對外說明。

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針對中國文化大學有4名住宿學生確診情形，其中3名確診者為來自馬來西亞與香港的境外生，分別為去（2020）年8月及今（2021）年2月入境，並非近期來台。教育部長潘文忠指示，請學校配合指揮中心及台北市衛生局，進行疫調作業、宿舍清潔消毒等校園防疫措施，教育部亦提供學校必要之防疫物資與支持，也再次呼籲各校，針對留宿校內的學生應強化宿舍管制及健康管理措施，保護學生健康及安全。

教育部表示，中國文化大學昨天已跟台北市衛生局接洽及會勘，今天上午該局也已派快篩小組到校，針對大倫館345位住宿生分批進行快篩，學校並同時進行宿舍消毒作業。快篩結果為陰性的學生，預計晚上可回到宿舍，如果快篩為陽性，學校會另外安排隔離空間，進一步做PCR檢測，如果還是陽性，衛生局依規定動啟動隔離措施。

潘文忠呼籲，配合指揮中心提升疫情到全國三級警戒，已函請全國各級學校應停止到校上課，實施遠距教學，避免染疫者到校造成群聚風險。另為避免學生不必要移動，造成社區防疫破口，教育部前已通函各校，要求學校不得強制學生離宿返鄉，倘學生已返鄉，則應避免再返回學校宿舍。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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