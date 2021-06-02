打臉中國「三孩政策」！民調一面倒不考慮、嗆把婦女當豬

中國官媒《新華社》報導，中共中央政治局5月31日審議「關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」，進一步優化生育政策，全面開放一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，被簡稱「三孩政策」。「三孩政策」引發熱議，但根據媒體網路投票和實際訪談，發現調侃及拒絕響應者占大多數。





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《中央通訊社》觀察到《新華社》在微博舉辦網路投票，設定題目「三孩生育政策來了，你準備好了嗎」；依序列出了「準備好了，迫不及待」、「已提上日程」、「猶豫中，很多問題待考慮」、「完全不考慮」等4個選項。但1.4萬名投票者中，有1.3萬人勾選「完全不考慮」，迫使本來預計延續7天的網路投票，不到半天就草草下架。





而《德國之聲》則實際訪談多名中國女性，其中一名自營食品進口生意、目前育有一兒一女的38歲王小姐直言批評「政策想計劃就計劃，想生就讓生。真把婦女當成豬了。」





《德國之聲》還訪問了一位育有一對雙胞胎兒子的42歲習先生，他則明白表示「根本不考慮」！說「沒有一個家長願意自己的小孩出來後過著普通的人生，如果要『精養』，學費、輔導費用、課外費用、夏令營的費用，還有他們往後去國外的費用。這個根本不是普通人能夠想像的」。





中國大陸為何要在此時推動「三孩政策」？根據中國國家統計局數據，中國2018年、2019年的總和生育率僅有1.49、1.47；2020年更狂降至1.3。將迫使中國失去「人口紅利」，造成社會負擔加重，影響國家發展。





但「三孩政策」雖然宣稱將有經濟和法律的配套，但民眾實際考量則產生抵銷效應，以致調侃及拒絕響應者占大多數。接受《德國之聲》訪問的習先生強調「今非昔比」，認為「這種『喊口號』，或許在50年代可以擼起袖子大幹特幹，盲從可以。但是現在需要的是合理性消費，從性價比的考量。」



