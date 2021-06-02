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美容美髮等行業停業　鄭文燦：籲房東降租共度難關

▲鄭文燦喊話全國的房東，業者是非常辛苦的，希望房東應該要降價、降房租，一起共同度過這個困難。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦喊話全國的房東，業者是非常辛苦的，希望房東應該要降價、降房租，一起共同度過這個困難。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/綜合報導

2021-06-02 16:39:34

本土疫情嚴峻，為了防堵疫情阻絕社區群聚傳播，桃園市政府昨（1）日公告境內美容美髮及美甲美睫業自6月4日起強制停業至14日止，1日至3日為勸導期。這項措施一宣布，除了讓業者措手不及外，不少業者也質疑疫情最嚴重的雙北都沒有這樣的規定，同時也希望能市府有相關紓困配套，協助他們度過度過難關。桃園市長鄭文燦今（2）日表示，只要符合紓困標準，會協助業者申請停業損失，也呼籲房東在這段時間能降租，共度疫情難關。

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鄭文燦指出，目前確實有確診個案在美容美髮業工作，大多數的業者已自主停業，只有少數還在營業，考慮到相關從業人員工作時間長、接觸風險也高，因此要求停業，主要也是配合政府的三級管制，只要符合勞動部跟經濟部的紓困標準，市府會協助業者一旦有停業的損失，會納入經濟部跟勞動部紓困的方案。

另外，鄭文燦也喊話全國的房東，各行各業都因為疫情而停業、減少收入，甚至要承擔員工的薪資，業者是非常辛苦的，希望房東應該要降價、降房租，一起共同度過這個困難，只要符合經濟部、勞動部的紓困方案，市府會積極協助業者爭取紓困條件。

至於寵物美容是否包含在美容美髮業停業範圍內？經發局長郭裕信說明，目前全市登記美容美髮美睫美甲業近2300間，加上1000間比較小型沒登記的，總共約有3000間，其登記行業類別與寵物美容登記類別並不一樣，因此這一波美容美髮停業規定並不包含寵物美容。

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