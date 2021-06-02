影／美到捨不得吃！日本師傅表演驚人糖果藝術

日本傳統糖果工藝「飴細工」（amezaiku）名聞世界，但如今懂得這項技藝的職人卻所剩不多。其中，Takahiro Yoshihara 就是製作飴細工糖果的知名職人，他的店內佈滿各種精美的糖果，他也會在店內向顧客表演製糖過程，吸引各地遊客前來參觀。

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飴細工製作過程為將硬糖加熱至80度C後，趁取出時又熱又軟的狀態，以剪刀和手形塑出精美的形狀，再用食用色素在上頭彩繪，將各種可愛的動物和圖形栩栩如生地呈現。由於必須把握糖果還沒冷卻變硬前短短幾分鐘內完成塑形，因此技巧具有相當難度。

Takahiro Yoshihara表示，自己原本在海外鑽研廚藝，但當外國朋友向他問起日本文化時，他卻發現自己懂得並不多，他便決定開始從事與日本文化相關的技藝。由於自己從小就喜歡吃飴細工，因此他便決定學習這項製糖技藝。





他表示，剛開始學習時日本懂得這項工藝的人已經很少，相關資訊也很難找，因此他只能去各大博覽會、嘉年華活動等，尋找仍在表演飴細工的師傅，最後他也成功找到一名師傅當起學徒。





現在，製作飴細工已有15年的Takahiro Yoshihara表示，自己最喜歡飴細工的特點是它全然手工，而且這項技藝的重點不只是糖果本身，向顧客表演也是重要的一環。能夠看到師傅在自己眼前為自己專屬製作這些糖果，這樣珍貴的互動也是顧客喜歡飴細工的原因。



