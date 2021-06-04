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創業才能致富？《財富老司機》黃群仁投資有「方法論」

▲ 《NOWnews今日新聞》全新Podcast節目《財富老司機》，由主持人黃群仁（左）、彭懷恩（右）教你投資方法論。（圖／NOWnews攝影中心）
▲ 《NOWnews今日新聞》全新Podcast節目《財富老司機》，由主持人黃群仁（左）、彭懷恩（右）教你投資方法論。（圖／NOWnews攝影中心）

財經中心／台北報導

2021-06-04 18:30:00

《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，吸引許多聽眾、讀者來學習如何打造有錢人的腦袋，希望能儘早達成「財富自由」的目標；在最新一期節目中，主持人黃群仁與大家分享自己過去的投資經驗，以及他理財的過程與理財的目的，同時他也在這過程中，理解到要讓自己財富自由更大的意義是「人生自由」與「時間自由」。

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在面對本土疫情嚴峻的當下，黃群仁深刻感受到人生對於「身體健康」與「身體自由」這件事的重要性，財富自由很重要，但同時它帶來的時間自由更是重點，所以身體健康，以及時間財富自由，加上讓自己的知識與人生閱歷不斷升級，才能造就最後的人生自由。

在投資這段過程，黃群仁說，踏入職場工作30年，他只是個台南鄉村的小孩，讀的是私立大學非熱門科系，想翻身真的非得要拚一把不可，更要深刻了解到自己的優勢在哪。他換過非常多的工作，一直就是想著要怎麼能快速讓自己的薪水增多，忠於工作很重要，但不是忠於公司，而是要在工作過程中，把自己的專業不斷昇華，還要在工作過程中，找到時代的趨勢，知道風口浪尖在哪裡。

黃群仁提到，增加自己的主動收入是起頭，不要讓自己限於自己所認定的工作圈內打轉，適時跳出舒適圈非常重要，透過方法論能將財富有系統地做大，存錢是第一個動能，他不反對存錢，只是增加薪資，將母數做大更重要。

黃群仁也在他努力增加人脈，增進自己的專業領域後，透過累積的第一桶金選擇創業，他說當時他就問自己「不創業會不會後悔？」，後來他將想法轉成，人生不玩一下，怎麼會知道會迎接自己的是什麼，失敗沒有關係，不要死就好，一次大成功，就能把前面的失敗都補回。

如今過往身為受薪階級的他，創業成功，他分享3項經驗給年輕人，同時提醒，創業者要有能接受失敗的體會，就像革命要兩三次才有機會成功，因此要先找到個人與別人不同的差異點，再來找到市場上有需求的產品以及趨勢。

黃群仁認為，投資是有方法論的，好好學習，透過工具，再讓時間複利來幫助自己累積財富，而工具是什麼，節目上也會一一來為大家說明、啟發，這都是有目標有方法的，但更細節的東西，都需要下功夫，而不是從天掉下來，因此下一期節目開始，也將陸續為大家做說明。

 

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