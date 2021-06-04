創業才能致富？《財富老司機》黃群仁投資有「方法論」

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在投資這段過程，黃群仁說，踏入職場工作30年，他只是個台南鄉村的小孩，讀的是私立大學非熱門科系，想翻身真的非得要拚一把不可，更要深刻了解到自己的優勢在哪。他換過非常多的工作，一直就是想著要怎麼能快速讓自己的薪水增多，忠於工作很重要，但不是忠於公司，而是要在工作過程中，把自己的專業不斷昇華，還要在工作過程中，找到時代的趨勢，知道風口浪尖在哪裡。
黃群仁提到，增加自己的主動收入是起頭，不要讓自己限於自己所認定的工作圈內打轉，適時跳出舒適圈非常重要，透過方法論能將財富有系統地做大，存錢是第一個動能，他不反對存錢，只是增加薪資，將母數做大更重要。
黃群仁也在他努力增加人脈，增進自己的專業領域後，透過累積的第一桶金選擇創業，他說當時他就問自己「不創業會不會後悔？」，後來他將想法轉成，人生不玩一下，怎麼會知道會迎接自己的是什麼，失敗沒有關係，不要死就好，一次大成功，就能把前面的失敗都補回。
如今過往身為受薪階級的他，創業成功，他分享3項經驗給年輕人，同時提醒，創業者要有能接受失敗的體會，就像革命要兩三次才有機會成功，因此要先找到個人與別人不同的差異點，再來找到市場上有需求的產品以及趨勢。
黃群仁認為，投資是有方法論的，好好學習，透過工具，再讓時間複利來幫助自己累積財富，而工具是什麼，節目上也會一一來為大家說明、啟發，這都是有目標有方法的，但更細節的東西，都需要下功夫，而不是從天掉下來，因此下一期節目開始，也將陸續為大家做說明。