COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高雄新增5例足跡　早餐店阿嬤無症狀染疫1家4口全中

▲陳其邁表示，早餐店一家4人確診，他希望大家不要獵巫，因為染病不是任何人的事，盼大家互相體諒。(圖／高市府提供)
▲陳其邁表示，早餐店一家4人確診，他希望大家不要獵巫，因為染病不是任何人的事，盼大家互相體諒。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-02 19:30:00

高雄市衛生局今(2)日公布5名新增的確診個案，分別為早餐店老闆娘(案8993)、大女兒(案8992)、3歲兒子(案9409)、老闆娘姊姊(案9410)以及高雄榮總資訊工程師(案9008)。根據疫調顯示，早餐店老闆娘60多歲的婆婆曾經前往台北與友人碰面，而其友人足跡及行業都屬於高風險，不排除為染疫源頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲案8992於高雄市公共場所活動史，為晨間廚房老闆娘家人。（圖／高市府提供）
▲案8992於高雄市公共場所活動史，為晨間廚房老闆娘家人。（圖／高市府提供） 。
▲案8993於高雄市公共場所活動史，為晨間廚房老闆娘家人。（圖／高市府提供）
▲案8993於高雄市公共場所活動史，為晨間廚房老闆娘家人。（圖／高市府提供）
▲▲案9410於高雄市公共場所活動史，為晨間廚房老闆娘家人。（圖／高市府提供）
▲案9410於高雄市公共場所活動史，為晨間廚房老闆娘家人。（圖／高市府提供）
高雄市衛生局表示，早餐店60多歲婆婆經PCR檢測陰性，不過IgM弱陽性、IgG強陽性，表示其體內已有抗體，但因其一直沒有出現症狀，研判其為無症狀感染者，將新冠病毒從台北帶回高雄鳳山，再傳染給自己的2個女兒案9410（40多歲、女性，同住家人、案8993姐姐、6月1日確診）和孫女（10多歲、女性、大女兒、5月31日確診）、外孫（3歲、男童、小兒子、6月1日確診）。

▲案9408高雄榮總資訊工程師染疫。（圖／高市府提供）
▲案9408高雄榮總資訊工程師染疫。（圖／高市府提供）
除了鳳山這起家庭群聚個案外，高雄榮總資訊室的外包廠商案9408（26歲，無症狀、6月1日確診）也確診，經疫調後，發現他是新北市案8563的接觸者，高市府緊急匡列榮總裡的密切接觸者15人，所幸初步採檢都呈陰性，可能接觸者62人快篩都是陰性，會持續做PCR檢測確認。

▲案8563新北確診個案在高雄足跡。（圖／高市府提供）
▲案8563新北確診個案在高雄足跡。（圖／高市府提供）
▲案8696新北確診個案在高雄足跡。（圖／高市府提供）
▲案8696新北確診個案在高雄足跡。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，早餐店的老闆娘，一家4人確診，他在得知消息時也相當難過，也希望大家不要獵巫，因為染病不是任何人的事，盼大家互相體諒。高雄市衛生局也公布今(2)日5確診個案足跡，除了晨間廚房工作地點外，鳳山區7-11、兒童公園、無名冰店，以及左營區榮總路上的火雞肉飯及榮總7-11，提醒有民眾前往相關地點若身體有不適狀況，撥打1922或07-7230250。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
78.42%21.58%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.86%5.14%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.5%15.5%
2021-06-01-2021-06-03
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
即時
推薦閱讀