高雄新增5例足跡　早餐店阿嬤無症狀染疫1家4口全中

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高雄市衛生局表示，早餐店60多歲婆婆經PCR檢測陰性，不過IgM弱陽性、IgG強陽性，表示其體內已有抗體，但因其一直沒有出現症狀，研判其為無症狀感染者，將新冠病毒從台北帶回高雄鳳山，再傳染給自己的2個女兒案9410（40多歲、女性，同住家人、案8993姐姐、6月1日確診）和孫女（10多歲、女性、大女兒、5月31日確診）、外孫（3歲、男童、小兒子、6月1日確診）。
除了鳳山這起家庭群聚個案外，高雄榮總資訊室的外包廠商案9408（26歲，無症狀、6月1日確診）也確診，經疫調後，發現他是新北市案8563的接觸者，高市府緊急匡列榮總裡的密切接觸者15人，所幸初步採檢都呈陰性，可能接觸者62人快篩都是陰性，會持續做PCR檢測確認。
陳其邁表示，早餐店的老闆娘，一家4人確診，他在得知消息時也相當難過，也希望大家不要獵巫，因為染病不是任何人的事，盼大家互相體諒。高雄市衛生局也公布今(2)日5確診個案足跡，除了晨間廚房工作地點外，鳳山區7-11、兒童公園、無名冰店，以及左營區榮總路上的火雞肉飯及榮總7-11，提醒有民眾前往相關地點若身體有不適狀況，撥打1922或07-7230250。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。