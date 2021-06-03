防疫期間午覺對策　職能治療師建議至少飯後半小時才睡

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那到底午睡怎麼睡才能越睡越健康呢？歐洲心臟病學會曾發表的一份有趣研究，研究主題就是每個人忙碌生活中的小確幸──睡午覺；在世界各地、從古至今都有睡午覺的習慣，關於睡覺的方式、長短、利弊，長久以來都有許多的討論和爭議。
職能治療師高琪鈞提出以下2點防疫期間的午覺對策，1、「注意午睡的姿勢」－就肌肉骨骼的角度來說，許多人在午睡時會習慣，採用坐姿趴睡的方式進行，認為此種方式比較不會睡的太沉，或者因為在辦公室等環境中，不得不採坐姿趴睡。
不過，這樣的五睡姿勢容易壓迫到神經，及造成頸部肌肉過度拉長；建議在在工作或休假的各位，午睡時不妨回到床上採躺姿睡眠，若一定要趴睡則可將枕頭墊高至胸口高度、利用中空的甜甜圈抱枕，將頭部平平的埋進枕頭中，避免頭頸部往一側旋轉太多。
2、「特殊健康考量」－若您有血壓控制的問題，或三高的高風險族群，吃飽飯後馬上進入午睡，可能會造成血液循環方面的困難，此時建議先睡完午覺，再起床吃飯，胃食道逆流的患者，也可以透過這樣的方式，以避免吃飽後睡覺的逆流問題；若非得要吃完才睡，則要至少飯後30至60分鐘後才能午睡喔！
至於屬於低血壓族群，建議可用放鬆或呼吸訓練來取代飯後的午睡，有效地透過橫膈膜呼吸及正念、冥想等方法，也可達到讓身體放鬆的休息效果；若有夜間時容易有入睡困難（躺下後30分鐘內都睡不著）的問題，則建議縮短午睡的時間，將午睡時數減至20分鐘內，以免晚上更難以入睡喔！
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