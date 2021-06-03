日本捐3千萬疫苗　日媒：傾向6月下旬直接送台灣

日本政府先前提出要提供疫苗給台灣，日本首相菅義偉更在2日晚上宣布，要將提供3000萬劑疫苗，供應給新冠疫苗全球取得機制（COVAX）以及台灣，雖然沒有說明分配的劑量，但有日相官邸人士透露，日本政府考慮直接供應台灣，目前正朝著6月下旬開始供貨的方向協商。





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根據《每日新聞》報導，菅義偉2日晚上在視訊方式舉行的「COVAX疫苗峰會」中表示，「將通過COVAX，把日本已確保的疫苗分配給其他國家和地區，目標是3000萬劑」





報導中指出，日本目前已經確保了1.2億劑阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）製造的疫苗（簡稱AZ疫苗），而日本國內企業與該藥廠簽約所委託生產的疫苗，將供應給海外。





日相官邸人士透露「台灣向日本表示希望能在6月中旬過後就提供AZ疫苗，為此正在進行協商。雖然可以透過COVAX機制提供疫苗給台灣，但日本傾向直接提供，目前也正朝著6月下旬供貨進行協商當中。





《每日新聞》報導中提到，台灣對外採購疫苗不順，日本親台派的自民黨議員指出「，如放任不管，中國的影響恐增大」，主張應支援台灣。





日本目前已經和阿斯特捷利康藥廠簽訂了1.2億劑疫苗，但因為擔憂血栓副作用，目前在國內還沒有納入公費接種對象。





日本官房長官加藤勝信先前在例行記者會上，表示會盡快討論具體方針，將日本確保多餘的疫苗提供給其他國家與地區。



