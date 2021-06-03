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指甲倒刺拔掉、咬掉易成甲溝炎！醫教２步驟輕鬆清除，也要留意缺鐵！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-06-03 11:00:00

民眾日常生活中，常會發現指甲旁邊長出倒刺，雖通常不會引起不適，但看了就不舒服，讓人很想撕掉、拔掉。不過這樣的行為其實容易造成不良影響，醫師建議在處理時還是有需留意的細節要注意。

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為什麼會出現指甲倒刺？醫：太乾、缺鐵都有可能。

新光吳火獅紀念醫院皮膚科唐豪悅醫師表示，指甲旁邊長出倒刺或多或少和體質有關，有些人會出現，有些人不會，不過最主要常見的影響是外力因素。舉例來說太過乾燥、缺乏保養，這樣的族群就容易長出指甲倒刺，像是近日疫情的關係，民眾勤洗手、噴酒精就容易使得手部過度乾燥，建議可多留意手部保養。另外像是許多女性朋友常做水晶指甲，反覆接觸化學溶劑也容易出現指甲倒刺的情況。而如果指甲一直出狀況 也要考慮是否有營養的問題，例如缺鐵性貧血或是微量元素的缺乏，以致對於外力容易有脆裂的情況。

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指甲倒刺別撕、別咬，易甲溝炎、蜂窩性組織炎。

指甲出現倒刺總是讓人看了心癢不舒服，大多人看了都會伸手直接拔掉、撕掉，也有些民眾會將其咬掉。對此唐豪悅醫師表示，會想要趕快處理掉是人之常情，醫師自己本身看了也會覺得不舒服想趕快處理，但直接拔掉、撕掉、咬掉容易形成不小的傷口，直接扯破周圍皮膚的人也大有人在，而手可說是最常接觸外界物品的部位，自然就容易招來細菌感染，演變成甲溝炎的機率非常高，這也是為什麼很多人撕掉倒刺後沒多久就發炎的原因，這情況在皮膚科診間相當常見。

除此之外，診間案例也不少的，也包括了因遲遲未妥善處理，進而引起更嚴重的蜂窩性組織炎，若有出現紅、腫、熱、痛的情況更要多加留意，此為典型症狀。醫師提醒，日常發現指甲倒刺，就算是看了再怎麼不舒服也要忍住，盡量避免直接撕掉、扯掉、咬掉，特別是咬掉倒刺時容易沾到口水，口水細菌非常的多，引起發炎的機率更高。

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簡單２步驟處理指甲倒刺，心煩、心癢可先貼起來。

指甲倒刺不會自己隨時間消失，唯一的處理方式就是妥善清除，唐豪悅醫師表示，妥善的處裡其實也不會太麻煩，只需準備個乾淨的指甲剪和抗生素藥物，用指甲剪平剪後擦上抗生素藥物即可。

剪得時候留意不要執著一次剪到底，以免剪到肉，剪完後擦上抗生素藥物可避免發炎，如此就是個很好的處理方式。而若是發現的當下沒有指甲剪，很想處理掉又沒辦法時，醫師建議可先用透氣膠帶或OK蹦等貼起來，避免看了心煩，或勾到衣物感覺不適。

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