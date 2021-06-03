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新冠肺炎常見症狀似感冒 不易區分
大部分症狀：
‧發燒
‧乾咳
‧倦怠
其他症狀：
‧肌肉痛
‧頭痛
‧喉嚨痛
‧腹瀉
‧嗅覺或味覺異常
截至 2021 年 5 月 10 日止，統計台灣 1184 例確診個案之年齡中位數為 31 歲，初始症狀包括咳嗽（31.8%）、發燒（26.9%）、流鼻水/鼻塞（17.0%）、嗅覺異常（11.8%）、味覺異常（8.0%）。
▲圖片來源：
發燒：fever by Victoruler from the Noun Project/乾咳：Cough by parkjisun from the Noun Project/倦怠：yoga by Sasha Sash from the Noun Project/肌肉痛：muscle aches by Olena Panasovska from the Noun Project/頭痛：Headache by parkjisun from the Noun Project/喉嚨痛：sore throat by Delwar Hossain from the Noun Project/腹瀉：Sitting on the toilet by Egon Låstad from the Noun Project/嗅味覺異常：Rhinology by Delwar Hossain from the Noun Project
大部分為輕症或無症狀 4/20日後16.8%重症
截至 2021 年 5 月 10 日止，所有確診個案中，約 83%為無併發症之輕症或無症狀感染，11%為肺炎，嚴重肺炎與 ARDS 約 6%，死亡率約 1%。
有一篇報告指出一半的病患在發病後 8 天（範圍: 55-13 天）出現呼吸急促，約有三分之一的個案進展為急性呼吸窘迫（acute respiratorydistress syndrome, ARDS），約有二至三成個案需要加護病房治療，特別是有慢性疾病如糖尿病、高血壓、及心血管疾病的病患。
至於最新統計2021/04/20後至2021/06/02，指揮中心表示，確診個案共7760例，依WHO嚴重度分類，1303人(16.8%)為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群；而 年齡 ≧ 60歲個案共2958人中，計912例(30.8%)為重症。
我有症狀需要做篩檢嗎？
指揮中心表示，社區篩檢站為快速找出社區中感染者，以有接觸史、活動史且有症狀者為優先。沒有相關接觸活動史且無症狀者，請不要前往篩檢，以免接觸其他感染者，反而暴露於風險中。
資料來源：健康醫療網 新冠肺炎輕症、無症狀多 有症狀怎麼分？
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊