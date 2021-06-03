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拜登宣布行動之月　7月4日假期前拚疫苗接種

▲美國總統拜登宣布「行動之月」（month of action），希望更多美國民眾在7月4日假期前接種疫苗。他發出訊息「來喝杯碑酒、坐下來理個髮，再去打疫苗」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登宣布「行動之月」（month of action），希望更多美國民眾在7月4日假期前接種疫苗。他發出訊息「來喝杯碑酒、坐下來理個髮，再去打疫苗」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-03 13:34:55

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統拜登今天宣布「行動之月」（month of action），希望更多美國民眾在7月4日假期前接種疫苗。他發出訊息「來喝杯碑酒、坐下來理個髮，再去打疫苗！」

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這是拜登今天傳達的訊息，為施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗最終再大力推一把，要讓美國70%成人在7月4日國慶假期前都完成接種。

為達成他設定的獨立紀念日疫苗接種目標，拜登在演講中宣布這項活動。

白宮已盡一切努力，招募從啤酒釀造商百威英博(Anheuser-Busch InBev）到非裔經營的小型理髮店，要他們為疫苗接種作業打前鋒。

拜登說：「我們要求人民幫忙！」他還說，美國目前面臨7成人口完成接種疫苗的邊緣上。

拜登說，目前美國有63%成人已接種至少1劑疫苗，有12州已超越70%成人接種，預料本週會有更多的州達成。

法新社報導，美國完成疫苗接種的成人剛滿半數，染疫病亡人數大幅下滑。新型冠狀病毒疾病至今已奪走近60萬美國人性命。

拜登說，單日新增確診已降到2萬例以下，這是自2020年3月以來首見，死亡率也減少逾85%。

不過，在最初推動接種作業之後，拜登政府正使盡辦法，以不尋常的構想來吸引一些不願接種、未曾施打的民眾去打疫苗。

大學院校正加入行動，有些州提供樂透彩券作獎勵，獎額高達100萬美元；在西維吉尼亞州，槍械和皮卡貨車都在獎品名單上。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說：「我們要讓接種疫苗更加容易，我們認為這是增加接種人數的關鍵。」

美國民眾可以免費搭乘優步（Uber）或來福車（Lyft）去打疫苗；當父母打疫苗時，國立托兒所會幫忙照顧小孩；另外，各藥局在每週五開放24小時施打作業。

由於非裔社區疫苗接種率落後，白宮特別針對一些非裔美國人常聚集的社交場所如理髮廳與美容院。拜登說，這些小店 「將提供顧客資訊、預訂施打疫苗時間，或甚至在這些小店設立疫苗施打站。」

另外，棒球賽和美國改裝房車系列賽（NASCAR）也將與衛生當局合作推動。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1100603

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