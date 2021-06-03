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高雄港傳工安事件　貨櫃輪撞到70號碼頭2台貨櫃起重機

▲高雄港傳工安事件，貨櫃輪撞到70號碼頭2台貨櫃起重機，造成1人受傷2人受困起重機上，均已脫困，無其他人員傷亡。(圖／記者黃守作翻攝，2021.06.03)
▲高雄港傳工安事件，貨櫃輪撞到70號碼頭2台貨櫃起重機，造成1人受傷2人受困起重機上，均已脫困，無其他人員傷亡。(圖／記者黃守作翻攝，2021.06.03)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-03 17:33:17

高雄港傳工安事件，東方海外公司所屬東方德班號(OOCL DURBAN)貨櫃輪於今(3)日上午11時21分，由高雄港第2港口進港，欲靠泊66碼頭，該輪航經70號碼頭時，不慎碰撞停泊於70號碼頭之船舶及70號碼頭2台橋式貨櫃起重機，造成橋式起重機倒塌及1人受傷2人受困起重機上，均已脫困，無其他人員傷亡，致於有關肇事責任歸屬，將由相關單位著手調查中。

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▲高雄港傳工安事件，貨櫃輪撞到70號碼頭2台貨櫃起重機，造成1人受傷2人受困起重機上，均已脫困，無其他人員傷亡。(圖／記者黃守作攝，2021.06.03)
▲高雄港傳工安事件，貨櫃輪撞到70號碼頭2台貨櫃起重機，造成1人受傷2人受困起重機上，均已脫困，無其他人員傷亡。(圖／記者黃守作翻攝，2021.06.03)
台灣港務公司高雄港務分公司總經理張國明表示，東方德班號(OOCL DURBAN)貨櫃輪總噸86,679，總長316公尺，為東方海外公司所屬貨櫃船，該輪於昨天上午11時21分空船未裝載貨物，由高雄港第2港口進港，原訂靠泊高雄港66號碼頭，當該船航經70號碼頭時，碰撞停泊於70號碼頭的永明號貨櫃輪總噸32,720，致船艏輕微受損，以及岸上橋式起重機之其中1座GC8橋式起重機，GC8橋式起重機倒塌後，碰撞鄰座1台GC6起重機嚴重受損，合計1座倒塌，1座嚴重損壞未倒塌及30-50個貨櫃損壞，並造成1名GC8橋式起重機工人手臂割傷，經送往阮綜合醫院救護，另GC6橋式起重機上2位保養維護人員受困，經救出後無受傷情形。

▲高雄港傳工安事件，貨櫃輪撞到70號碼頭2台貨櫃起重機，造成1人受傷2人受困起重機上，均已脫困，無其他人員傷亡。(圖／記者黃守作攝，2021.06.03)
▲高雄港傳工安事件，貨櫃輪撞到70號碼頭2台貨櫃起重機，造成1人受傷2人受困起重機上，均已脫困，無其他人員傷亡。(圖／記者黃守作翻攝，2021.06.03)
張國明指出，遭撞倒塌及嚴重損壞的2座橋式起重機，造價共約6億元，受損貨櫃詳細損失金額需再調查，至於70號碼頭橋式起重機倒塌現場已拉起封鎖線，造成事故之東方德班號貨櫃輪於中午12時靠泊66號碼頭，等候相關單位調查。

▲台灣港務公司高雄港務分公司人員到高雄港70號碼頭瞭解肇事情形。(圖／記者黃守作攝，2021.06.03)
▲台灣港務公司高雄港務分公司人員到高雄港70號碼頭瞭解肇事情形。(圖／記者黃守作翻攝，2021.06.03)
張國明說，70號碼頭目前暫停裝卸作業，高雄港務分公司將適時協調港內其他貨櫃場調配裝卸，以避免影響船席使用及進出口貨櫃運輸。

▲高雄市副市長林欽榮到現場進行救援並協助相關工作。(圖／記者黃守作攝，2021.06.03)
▲高雄市副市長林欽榮到現場進行救援並協助相關工作。(圖／記者黃守作翻攝，2021.06.03)
高雄市長陳其邁於第一時間掌握訊息後，即指派副市長林欽榮、副秘書長郭添貴，以及消防局、勞工局、海洋局、工務局等單位人員，到現場進行救援並協助相關工作。

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