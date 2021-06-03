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吳釗燮：日贈台疫苗無評論　晶片換疫苗難實現

▲外交部長吳釗燮3日以「當代挑戰下的台日夥伴關係」為題，向日本外籍記者協會發表演說並接受媒體提問。對於日本研擬贈台疫苗，他表示，目前沒有進一步的評論；且在商言商的現實世界，晶片換疫苗恐難實現。中央社記者楊明珠東京攝 110年6月3日
▲外交部長吳釗燮3日以「當代挑戰下的台日夥伴關係」為題，向日本外籍記者協會發表演說並接受媒體提問。對於日本研擬贈台疫苗，他表示，目前沒有進一步的評論；且在商言商的現實世界，晶片換疫苗恐難實現。中央社記者楊明珠東京攝 110年6月3日

中央社

2021-06-03 18:39:58

（中央社記者鍾佑貞台北3日電）日本外務大臣茂木敏充日前表示，正研擬將多出來的COVID-19疫苗提供給台灣。外交部長吳釗燮今天回應相關進度的提問時表示，目前沒有進一步評論；且在商言商的現實世界，晶片換疫苗恐難實現。

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吳釗燮下午以「當代挑戰下的台日夥伴關係」為題，向日本外籍記者協會發表演說並接受媒體提問。

當被問及對鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘對外採購疫苗的看法時，吳釗燮說，台灣政府透過各種管道致力取得疫苗，台灣藥廠同時也正在生產本土疫苗。此外，政府不但歡迎個人或組織為台灣爭取疫苗，並鼓勵與政府合作取得疫苗，郭台銘已與政府攜手，一同爭取德國BioNTech（BNT）疫苗。

世界衛生組織（WHO）已核准中國科興（Sinovac）疫苗供緊急使用，這是第2個獲世衛批准的中國疫苗。對於COVAX若提供中國疫苗，台灣是否施打，吳釗燮僅說，對台灣自產疫苗具高度信心，台灣政府也會同時跟美國輝瑞藥廠（Pfizer）及嬌生集團（Johnson &Johnson）等藥廠協調，盼能儘早取得疫苗。

外媒追問台灣目前無法取得輝瑞及嬌生集團疫苗的癥結，吳釗燮指出，台灣面臨無法即時取得疫苗的問題、全世界皆然。

吳釗燮回應晶片換BNT疫苗的相關詢問時說，在一個在商言商的現實世界中，恐怕難以這樣運作，但台灣將持續與BNT藥廠溝通。

日本政府4月正式決定，福島核廢水將在稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放，引發周邊國家關注。吳釗燮說，日方與台灣政府持續就相關議題進行溝通，未來也盼台灣專家可以前往福島評估當地狀況。

日本政論家日前建議前首相安倍晉三訪台，吳釗燮說，安倍是台灣非常好的友人，「只要他願意，台灣都歡迎他訪台」，但此際仍無具體計畫，後續將持續聆聽安倍的意見再規劃相關事宜。

外媒也關切台海緊張是否升高，吳釗燮表示，不預期台海戰事馬上發生，但台灣有義務強化自衛能力，台灣將與持續與美國對話，強化台灣較弱的防禦面向，「若戰事發生，台灣將為生存而戰，若有他國願意馳援，我們將非常感謝」。（編輯：林克倫）1100603

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