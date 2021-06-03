在家分出病毒冷暖區！住院醫揭「居家防疫」清潔日常指南

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「實證醫學救台灣」團隊參考美國學院急診醫師針對新冠肺炎的指引，並藉由其中提供給醫師的日常清潔建議，針對台灣民眾進行修改、優化，整理出一份民眾能當作「清潔日常指南」的防疫參考，當中也劃分出可能有潛在病毒的「熱區」、回家能執行消毒工作的「暖區」以及相對乾淨的「冷區」。
《民眾居家防疫清潔指南》
一、平常外出時，儘量攜帶容易清洗、可以用酒精擦拭的包包，避免太多、太難清理的夾層。
二、現金到你手上時，往往已經被很多人碰過，可以用信用卡或行動支付，就儘量不要用現金。
三、將外頭視為「可能有潛在病毒」的熱區，回到屋內區分出「一到家就執行消毒工作」的暖區（例如：車庫、玄關或陽台），以及「相對乾淨安全」的冷區。
四、當你從外頭回到屋內，先在暖區將暴露在外的衣物如外衣、外褲、鞋子、帽子等脫下，集中在暖區。放在暖區的衣物，絕對不可以在未清洗的狀況下進入冷區。
五、如果有雙層口罩的話，外層布口罩也可以在暖區脫下。
六、脫衣後，請先用酒精洗手。
七、個人隨身物品如眼鏡、手機、錢包、有拿出來的信用卡，務必先在暖區用酒精擦拭表面消毒。
八、完成貼身物品消毒後，請再用酒精洗手一次，才能進入冷區。
九、預先規劃好返家之後，從暖區直接移動到浴室的路徑，脫衣、清潔隨身物品、洗手後就直接去洗澡。
十、洗澡之前，儘量不要碰觸乾淨的毛巾、衣物。如果可以，請在出門前就先將乾淨的衣物和毛巾放在浴室。
十一、洗衣服時，建議戴拋棄式的手套，再將衣服丟入洗衣機。完成後，脫下手套並用肥皂洗手。
十二、定期消毒雙手常碰的物品表面，如門把、鍵盤、電燈開關、冷氣遙控器等。
十三、確保工作的場合以及家中保持通風，空調、風扇都有助於促進空氣流動。
十四、除非要出門，否則儘量不要在家中的暖區活動。若有需要進入暖區，請戴拋棄式的手套和暖區專用的拖鞋。手套使用後請拋棄，拖鞋使用後須消毒。（編輯：楊智傑）
【本文資料來源由 實證醫學救台灣 團隊授權轉載，非經同意請勿任意轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。