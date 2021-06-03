在家分出病毒冷暖區！住院醫揭「居家防疫」清潔日常指南

國內本土疫情一度趨緩，中央流行疫情指揮中心今（3）日召宣布新增364本土個案和219例校正回歸，確診個案中則新增17例死亡，全國三級警戒已超過三周，連日新冠肺炎確診、死亡人數卻沒有明顯趨緩，民眾減少外出降低染疫風險同時，也擔心該如何有效地清潔、消毒。台灣各地住院醫師組成的團隊「實證醫學救台灣」也對此整理出居家防疫的清潔日常指南，提醒民眾出入仍要將個人自我防衛做好。

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▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）

× ▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）

「實證醫學救台灣」團隊參考美國學院急診醫師針對新冠肺炎的指引，並藉由其中提供給醫師的日常清潔建議，針對台灣民眾進行修改、優化，整理出一份民眾能當作「清潔日常指南」的防疫參考，當中也劃分出可能有潛在病毒的「熱區」、回家能執行消毒工作的「暖區」以及相對乾淨的「冷區」。

《民眾居家防疫清潔指南》

一、平常外出時，儘量攜帶容易清洗、可以用酒精擦拭的包包，避免太多、太難清理的夾層。

二、現金到你手上時，往往已經被很多人碰過，可以用信用卡或行動支付，就儘量不要用現金。

三、將外頭視為「可能有潛在病毒」的熱區，回到屋內區分出「一到家就執行消毒工作」的暖區（例如：車庫、玄關或陽台），以及「相對乾淨安全」的冷區。

四、當你從外頭回到屋內，先在暖區將暴露在外的衣物如外衣、外褲、鞋子、帽子等脫下，集中在暖區。放在暖區的衣物，絕對不可以在未清洗的狀況下進入冷區。

五、如果有雙層口罩的話，外層布口罩也可以在暖區脫下。

▲外出若配戴雙層口罩，建議可在家中暖區取下外層布口罩。（示意圖／取自pixabay）

× ▲外出若配戴雙層口罩，建議可在家中暖區取下外層布口罩。（示意圖／取自pixabay）

六、脫衣後，請先用酒精洗手。

七、個人隨身物品如眼鏡、手機、錢包、有拿出來的信用卡，務必先在暖區用酒精擦拭表面消毒。

八、完成貼身物品消毒後，請再用酒精洗手一次，才能進入冷區。

▲不論是短暫進出家門或是出門取餐，酒精消毒、勤洗手已經是防疫的必備步驟。（圖／NOWnews資料照片)

× ▲不論是短暫進出家門或是出門取餐，酒精消毒、勤洗手已經是防疫的必備步驟。（圖／NOWnews資料照片)

九、預先規劃好返家之後，從暖區直接移動到浴室的路徑，脫衣、清潔隨身物品、洗手後就直接去洗澡。

十、洗澡之前，儘量不要碰觸乾淨的毛巾、衣物。如果可以，請在出門前就先將乾淨的衣物和毛巾放在浴室。

十一、洗衣服時，建議戴拋棄式的手套，再將衣服丟入洗衣機。完成後，脫下手套並用肥皂洗手。

十二、定期消毒雙手常碰的物品表面，如門把、鍵盤、電燈開關、冷氣遙控器等。

十三、確保工作的場合以及家中保持通風，空調、風扇都有助於促進空氣流動。

十四、除非要出門，否則儘量不要在家中的暖區活動。若有需要進入暖區，請戴拋棄式的手套和暖區專用的拖鞋。手套使用後請拋棄，拖鞋使用後須消毒。（編輯：楊智傑）

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）

× ▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）

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