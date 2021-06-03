COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

在家分出病毒冷暖區！住院醫揭「居家防疫」清潔日常指南

▲防疫期間勤洗手、消毒等步驟不可少，台灣各地住院醫師組成的團隊「實證醫學救台灣」也對此整理出居家防疫的清潔日常指南，並劃分出「冷、暖、熱區」建議民眾採取不同防疫措施。（圖／取自《Pixabay》）
▲防疫期間勤洗手、消毒等步驟不可少，台灣各地住院醫師組成的團隊「實證醫學救台灣」也對此整理出居家防疫的清潔日常指南，並劃分出「冷、暖、熱區」建議民眾採取不同防疫措施。（圖／取自《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 18:35:00

國內本土疫情一度趨緩，中央流行疫情指揮中心今（3）日召宣布新增364本土個案和219例校正回歸，確診個案中則新增17例死亡，全國三級警戒已超過三周，連日新冠肺炎確診、死亡人數卻沒有明顯趨緩，民眾減少外出降低染疫風險同時，也擔心該如何有效地清潔、消毒。台灣各地住院醫師組成的團隊「實證醫學救台灣」也對此整理出居家防疫的清潔日常指南，提醒民眾出入仍要將個人自我防衛做好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
「實證醫學救台灣」團隊參考美國學院急診醫師針對新冠肺炎的指引，並藉由其中提供給醫師的日常清潔建議，針對台灣民眾進行修改、優化，整理出一份民眾能當作「清潔日常指南」的防疫參考，當中也劃分出可能有潛在病毒的「熱區」回家能執行消毒工作的「暖區」以及相對乾淨的「冷區」

《民眾居家防疫清潔指南》

一、平常外出時，儘量攜帶容易清洗、可以用酒精擦拭的包包，避免太多、太難清理的夾層。

二、現金到你手上時，往往已經被很多人碰過，可以用信用卡或行動支付，就儘量不要用現金

三、將外頭視為「可能有潛在病毒」的熱區，回到屋內區分出「一到家就執行消毒工作」的暖區（例如：車庫、玄關或陽台），以及「相對乾淨安全」的冷區。

四、當你從外頭回到屋內，先在暖區將暴露在外的衣物如外衣、外褲、鞋子、帽子等脫下，集中在暖區。放在暖區的衣物，絕對不可以在未清洗的狀況下進入冷區

五、如果有雙層口罩的話，外層布口罩也可以在暖區脫下

▲有網友在捷運站上廁所時，口罩意外掉進馬桶裡，但他擔心不戴口罩會被罰，因此上網發文求助。（示意圖／取自pixabay）
▲外出若配戴雙層口罩，建議可在家中暖區取下外層布口罩。（示意圖／取自pixabay）
六、脫衣後，請先用酒精洗手。

七、個人隨身物品如眼鏡、手機、錢包、有拿出來的信用卡，務必先在暖區用酒精擦拭表面消毒。

八、完成貼身物品消毒後，請再用酒精洗手一次，才能進入冷區。

▲因疫情影響，許多公司都備有酒精讓員工消毒，不過，就有網友分享公司的「0死角消毒」裝置。（圖／NOWnews資料照片)
▲不論是短暫進出家門或是出門取餐，酒精消毒、勤洗手已經是防疫的必備步驟。（圖／NOWnews資料照片)
九、預先規劃好返家之後，從暖區直接移動到浴室的路徑，脫衣、清潔隨身物品、洗手後就直接去洗澡。

十、洗澡之前，儘量不要碰觸乾淨的毛巾、衣物。如果可以，請在出門前就先將乾淨的衣物和毛巾放在浴室。

十一、洗衣服時，建議戴拋棄式的手套，再將衣服丟入洗衣機。完成後，脫下手套並用肥皂洗手。

十二、定期消毒雙手常碰的物品表面，如門把、鍵盤、電燈開關、冷氣遙控器等。

十三、確保工作的場合以及家中保持通風，空調、風扇都有助於促進空氣流動。

十四、除非要出門，否則儘量不要在家中的暖區活動。若有需要進入暖區，請戴拋棄式的手套和暖區專用的拖鞋。手套使用後請拋棄，拖鞋使用後須消毒。（編輯：楊智傑）

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
【本文資料來源由 實證醫學救台灣 團隊授權轉載，非經同意請勿任意轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
76.25%23.75%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.95%5.05%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.37%15.63%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀