台人竟持陽性證明飛廈門！網揭「嚴重下場」：螺絲掉滿地

我是廣告 請繼續往下閱讀
台人確診卻仍搭機飛往廈門，這案例在微博也成為熱搜焦點。就有網友在PTT發文表示，「可以很阿Q地說反攻大陸啦，但是台灣發生這個狀況看在其它亞洲國家與歐美的眼裡，變成一個笑話！」原PO接著提出3個原因：
1.這個確診者是三天前就拿到PCR陽性報告， 這位病人不用隔離嗎？不用管制這位病人的行動？怎麼會讓這位病人到處趴趴走，還跑去機場搭飛機？這三天中間，這位確診者到底接觸了多少人？「這一次，台灣真的讓世界驚訝了！整個指揮中心的螺絲都鬆了！」
2.搭機前，海關跟地勤人員都會檢驗每個人的核酸檢測報告，看到PCR陽性居然視而不見，還讓這位確診者搭機？「這真的是讓國外的人看到會笑死！號稱防疫優等生的台灣，海關與地勤人員看到PCR陽性報告，還是讓確診者登機？」
3.新冠病毒在通風不良的環境下，更容易透過空氣傳播，在機艙這樣的環境，又大大增加了其他乘客可能被傳染的風險。
原PO最後語重心長地說，「如果還要安慰自己說這是反攻大陸，而不去找出問題出在哪裡，那這件事只會是整個防疫系統崩壞的起點，而非終點。」網友也紛紛留言回覆說，「台灣人做事就是馬馬虎虎」、「這要過地勤耶要過海關，到底為何能上飛機」、「你們看到這個不會覺得很丟臉嗎？這種破爛的邊境防疫也會傳到日本，新加坡，美國，歐盟，他們看到的就是台灣破爛的海關讓一個手持陽性證明的人搭上飛機」。
而對於有確診乘客搭機一事，台北市副市長黃珊珊表示，以前居家隔離者同時會上電子圍籬，但目前中央新規定是無症狀的確診者也可以居家隔離，不過這種案例卻沒辦法在系統上傳電子圍籬。因此為何確診者可以跑出來，是因為沒上電子圍籬，這部分中央應該會做修補，另外該人跑出去到機場那邊，機場應該要做好相關管控，「這應該是機場本身行政上疏失。」（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。