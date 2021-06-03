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台人竟持陽性證明飛廈門！網揭「嚴重下場」：螺絲掉滿地

▲立榮航空驚傳日前有確診者旅客持PCR陽性篩檢結果登機飛廈門，引發外界譁然。（示意圖／NOWnews資料照）
▲立榮航空驚傳日前有確診者旅客持PCR陽性篩檢結果登機飛廈門，引發外界譁然。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 18:35:11

台灣COVID-19疫情嚴峻，但全民繃緊神經抗疫時，卻驚傳有旅客持核酸檢測（PCR）陽性證明，竟仍搭乘立榮航空，從台北松山機場搭機飛往廈門，事情引發各界高度關注，指揮中心也強調會請民航局處分航空公司。對此，就有網友指出持陽性證明登機背後代表的3個「嚴重下場」，認為從這案件可以看出台灣「螺絲都鬆了！」

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▲台灣確診者登機飛廈門成為中國大陸網友討論焦點。（圖／翻攝自微博）
▲台灣確診者登機飛廈門成為中國大陸網友討論焦點。（圖／翻攝自微博）
台人確診卻仍搭機飛往廈門，這案例在微博也成為熱搜焦點。就有網友在PTT發文表示，「可以很阿Q地說反攻大陸啦，但是台灣發生這個狀況看在其它亞洲國家與歐美的眼裡，變成一個笑話！」原PO接著提出3個原因：

1.這個確診者是三天前就拿到PCR陽性報告， 這位病人不用隔離嗎？不用管制這位病人的行動？怎麼會讓這位病人到處趴趴走，還跑去機場搭飛機？這三天中間，這位確診者到底接觸了多少人？「這一次，台灣真的讓世界驚訝了！整個指揮中心的螺絲都鬆了！」

2.搭機前，海關跟地勤人員都會檢驗每個人的核酸檢測報告，看到PCR陽性居然視而不見，還讓這位確診者搭機？「這真的是讓國外的人看到會笑死！號稱防疫優等生的台灣，海關與地勤人員看到PCR陽性報告，還是讓確診者登機？」

3.新冠病毒在通風不良的環境下，更容易透過空氣傳播，在機艙這樣的環境，又大大增加了其他乘客可能被傳染的風險。

原PO最後語重心長地說，「如果還要安慰自己說這是反攻大陸，而不去找出問題出在哪裡，那這件事只會是整個防疫系統崩壞的起點，而非終點。」網友也紛紛留言回覆說，「台灣人做事就是馬馬虎虎」、「這要過地勤耶要過海關，到底為何能上飛機」、「你們看到這個不會覺得很丟臉嗎？這種破爛的邊境防疫也會傳到日本，新加坡，美國，歐盟，他們看到的就是台灣破爛的海關讓一個手持陽性證明的人搭上飛機」。

▲針對PCR檢測陽性確診者還能登機一事，台北市副市長黃珊珊強調，原因是出在居家隔離系統缺失，已經有通知中央進行修正。（圖／台北市政府提供）
▲針對PCR檢測陽性確診者還能登機一事，台北市副市長黃珊珊強調，原因是出在居家隔離系統缺失，已經有通知中央進行修正。（圖／台北市政府提供）
而對於有確診乘客搭機一事，台北市副市長黃珊珊表示，以前居家隔離者同時會上電子圍籬，但目前中央新規定是無症狀的確診者也可以居家隔離，不過這種案例卻沒辦法在系統上傳電子圍籬。因此為何確診者可以跑出來，是因為沒上電子圍籬，這部分中央應該會做修補，另外該人跑出去到機場那邊，機場應該要做好相關管控，「這應該是機場本身行政上疏失。」（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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