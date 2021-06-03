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影／醉男不戴口罩丟垃圾　遭清潔隊員踢翻並提告

▲張姓男子不戴口罩倒垃圾且不聽隊員規勸，企圖近身向隊員動手，結果遭踢翻倒地。（圖／桃園市環保局提供）
▲張姓男子不戴口罩倒垃圾且不聽隊員規勸，企圖近身向隊員動手，結果遭踢翻倒地。（圖／桃園市環保局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-03 20:36:50

桃園市龍潭區一名張姓男子上個月29日，又醉醺醺的外出倒垃圾，但是他因為未戴口罩，被清潔人員勸導。沒想到他卻開始仗著酒意與對清潔人員吵了起來，甚至衝上前要和隊員動手，但他卻被隊員一腳踢翻。警方隨後趕到現場，依違反傳染病防治法開單移送衛生局裁罰，除此之外清潔隊員也對張提出妨害公務告訴，警方訊後移送桃檢偵辦。

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張男未戴口罩倒垃圾遭到清潔人員拿出手機錄影採證，隊員警告張男已妨害公務執行，未料張男聽了反而大怒，「我哪有妨害公務？」還靠近清潔人員企圖動手，清潔人員推開張男，再度要張保持安全距離，張男醉醺醺的想靠近隊員企圖動手，但被清潔人員一腳踢翻。

龍潭警分局指出，65歲張姓男子上月29日在家喝酒，傍晚5時許聽見清潔車聲音，未戴口罩拎著垃圾出門倒垃圾，清潔隊員見其未戴口罩，要他趕快戴上口罩再來丟垃圾，張卻對清潔人員叫囂謾罵，清潔人員要張男保持安全距離，但張卻一步步逼近。

員警認為張未戴口罩已明顯違反傳染病防治法，當場開立紀錄表移送衛生局裁罰，另外，清潔人員則對張男提出妨害公務告訴，警方訊後將張男妨害公務、妨害名譽等罪嫌移送桃檢偵辦。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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