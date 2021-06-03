年輕人防疫鬆懈？前台大醫提「2疑問」再示警：不堪設想

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▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）

今日苗栗移工新增34人 ，認為有很大機會年齡介於20到39歲

前兩天疫情平穩所以移動和群聚都比較多，應該會反應在7到14天後的確診數字才對吧！