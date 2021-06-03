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年輕人防疫鬆懈？前台大醫提「2疑問」再示警：不堪設想

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於3日記者會上表示20歲至39歲年齡層染疫比例上升至25.2％，認為年輕人防疫有所鬆懈。對此，前台大感染科醫師林氏璧也提出論點質疑。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於3日記者會上表示20歲至39歲年齡層染疫比例上升至25.2％，認為年輕人防疫有所鬆懈。對此，前台大感染科醫師林氏璧也提出論點質疑。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 21:41:55

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增364例本土個案、校正回歸219例本土個案，同時指揮中心指揮官陳時中公布數據，表示20歲至39歲年齡層染疫比例上升至25.2％，從數字來看可能年輕人防疫有所鬆懈，還是要請年輕人做好防護措施並降低群聚，言論一出，就立馬引發網友論戰。對此，前台大感染科醫師林氏璧也提出觀點，認為「為何要說是年輕人有點防疫鬆懈呢？且前兩天疫情平穩所以移動和群聚都比較多，這應該是反應在7到14天後的確診數字才對吧！」

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指揮官陳時中今日在例行記者會上表示，在染疫年齡層當中，顯示年輕人確診比例有所增加。陳時中指出，在10日以前，20至39歲年齡層染疫比例約34.3％；而在這波本土疫情爆發後，大部分是老年人染疫，年輕人確診比例下降至19.9％。但從昨日與今日資料看來，年輕人染疫比例又升到25.2％，可能是年輕人看到前2天疫情趨穩，所以移動與群聚較多，導致出現染疫比例上升的現象。

▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
對此，前台大感染科醫師林氏璧於臉書上提出看法，表示今日苗栗移工新增34人 ，認為有很大機會年齡介於20到39歲，林氏璧坦言「這足以解釋今天年輕人染疫比率增加5%，不是嗎？為何要說是年輕人有點防疫鬆懈呢？」另外他亦指出，前兩天疫情平穩所以移動和群聚都比較多，應該會反應在7到14天後的確診數字才對吧！

林氏璧提到，認為感染進入較年輕的族群是不可避免之事，且病毒現在早就已經出萬華了，他也拿日本舉例，「日本去年夏天的第二波感染，確診人口大量年輕化，這群人行動力高，輕症無症狀比例高，造成了又一波的流行高峰。」

林氏璧強調，防疫作戰拖久了，國外許多年輕人也出現輕忽現象，「因為覺得自己就算染疫也多是輕症或是無症狀，不在乎。但這個病對整個社會是公衛災難，再從年輕人傳回老年人，不堪設想。」最後林氏璧喊話，「新加坡的外籍移工感染曾是他們很重要的問題，希望苗栗能順利處理下來啊。」（編輯：陳雅雲）

▲陳時中於記者會上稱「年輕人防疫鬆懈」，前台大感染科醫師林氏璧也對此提出看法。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者
▲陳時中於記者會上稱「年輕人防疫鬆懈」，前台大感染科醫師林氏璧也對此提出看法。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者 臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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