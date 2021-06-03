桃機爆赴美人潮！旅客「分2類」　前外交官揭密美國態度

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劉仕傑指出，一類是原本就住在美國的僑胞，在去年回到台灣避難，因當時美國疫情嚴重，台灣則是全世界模範生，「如今物換星移，美國逐漸邁向解封，疫苗隨處可打。台灣卻苦無疫苗。」另一類則是一般非僑胞的台灣人，劉仕傑認為他們也許經濟條件較寬裕，也可能工作性質可請長假，或是利用網路在哪都可以工作。
劉仕傑解釋，台美目前免簽，所以一般旅客都可赴美觀光90天，「也就是說，如果你在美國有親友家可以住，也可以在家用網路遠距工作，那買一張機票去美國打個疫苗，順便度假兼工作，的確不是壞事。」
劉仕傑亦比較美國、台灣兩邊態度，表示因美國疫苗仍有剩，地方政府當然歡迎旅客前來，「台灣人去打並不會跟美國人搶疫苗。另外，在美國待個兩個禮拜或三個月，在當地的住宿、飲食、交通及購物等消費，對美國地方政府來說都是很重要的經濟振興來源。」他也透露，聽聞越南已有大批旅客前往美國施打疫苗了。
至於台灣政府的態度部分，劉仕傑坦言觀光局禁止組團去美國打疫苗，但沒有禁止自由行，「事實上，去加州根本也不需要從台灣出團，美國當地有很多華人旅行社。更何況，網路發達，airbnb等資源很多。從台灣出發自由行，實務上並沒有困難。」（編輯：陳雅雲）
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