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桃機爆赴美人潮！旅客「分2類」　前外交官揭密美國態度

▲隨機美國疫情趨緩，且提供疫苗免費施打，導致以往空蕩蕩的桃園機場又出現人潮，引發外界「逃難說」的言論。前外交官劉仕傑就分析目前出國旅客分成2類人，更曝光美國地方政府對此的態度。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲隨機美國疫情趨緩，且提供疫苗免費施打，導致以往空蕩蕩的桃園機場又出現人潮，引發外界「逃難說」的言論。前外交官劉仕傑就分析目前出國旅客分成2類人，更曝光美國地方政府對此的態度。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 23:42:28｜2021-06-03 23:49:29

國內本土確診個案激增，疫苗施打的問題也隨即浮上檯面，近期美國疫情逐漸趨緩，且已全面開放免費施打疫苗，導致以往空蕩蕩的桃園機場又出現人潮，長榮航空3日亦出面證實，近期為因應旅客需求，確實增加美國客運航班。對此，前外交官劉仕傑就分析，目前赴美旅客分成「原本就住在美國的僑胞、非僑胞的台灣人」2類人，也解釋目前美國、台灣兩邊的不同態度。

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前外交官劉仕傑於臉書粉專《護台胖犬 劉仕傑》上發文，表示桃園機場近期出現久違的赴美人潮，其中大概可分成兩大類旅客：

劉仕傑指出，一類是原本就住在美國的僑胞，在去年回到台灣避難，因當時美國疫情嚴重，台灣則是全世界模範生，「如今物換星移，美國逐漸邁向解封，疫苗隨處可打。台灣卻苦無疫苗。」另一類則是一般非僑胞的台灣人，劉仕傑認為他們也許經濟條件較寬裕，也可能工作性質可請長假，或是利用網路在哪都可以工作。

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
劉仕傑解釋，台美目前免簽，所以一般旅客都可赴美觀光90天，「也就是說，如果你在美國有親友家可以住，也可以在家用網路遠距工作，那買一張機票去美國打個疫苗，順便度假兼工作，的確不是壞事。」

劉仕傑亦比較美國、台灣兩邊態度，表示因美國疫苗仍有剩，地方政府當然歡迎旅客前來，「台灣人去打並不會跟美國人搶疫苗。另外，在美國待個兩個禮拜或三個月，在當地的住宿、飲食、交通及購物等消費，對美國地方政府來說都是很重要的經濟振興來源。」他也透露，聽聞越南已有大批旅客前往美國施打疫苗了。

至於台灣政府的態度部分，劉仕傑坦言觀光局禁止組團去美國打疫苗，但沒有禁止自由行，「事實上，去加州根本也不需要從台灣出團，美國當地有很多華人旅行社。更何況，網路發達，airbnb等資源很多。從台灣出發自由行，實務上並沒有困難。」（編輯：陳雅雲）

▲劉仕傑針對桃機出現赴美人潮進行分析。（圖／翻攝護台胖犬
▲劉仕傑針對桃機出現赴美人潮進行分析。（圖／翻攝護台胖犬 劉仕傑臉書粉專）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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