世界盃資格賽　中華男足0：2尼泊爾　8日再戰澳洲

我是廣告 請繼續往下閱讀
此役排出4-2-3-1，陣容大改組，門將由施信安頂替潘文傑，後衛陳庭揚、陳威全搭配新面孔白劭宇、程昊，國家隊班底吳俊青擔任隊長，和歸化日將小森由貴主控中場，前場陳瑞杰、林昌倫、陳昭安，將李茂推上單前鋒。
無奈開賽僅2分鐘，尼泊爾拿到前場定位球機會，大腳開出，結果打中在禁區內的陳威全手臂上，遭判12碼罰球，尼泊爾由Anjan Bista主罰踢進本場首顆進球。前次在台北田徑場對戰，Bista就有進球且是梅開二度。
上半場，中華隊進攻機會不多，14次射門僅有2次射正，略顯默契不足，偶有亮點是吳俊青腳後跟傳球，李茂左側傳中，不過沒有隊友跟上，陳瑞杰衝上前也錯過射門機會，中華隊以0:1暫時落後。
下半場，第71分鐘，吳俊青被滑鏟放倒，裁判給出黃牌，最後被擔架抬出場，中華隊10打11人，在第82分鐘漏盯人，Nawayug Shrestha在門前踢進尼泊爾第2球。中華隊0:2落後。
儘管中華隊用完5個換人名額，換上高偉傑、徐翊、蔡立靖、林明偉、涂紹捷加強進攻，但機會不多，最終數據顯示全場29次射門，只有4次射正，沒有進球，無憾抱負。主、客兩場都以0:2吞敗。
中華隊在本屆世界盃資格賽還未取得勝場，接下來將在8日凌晨3時迎戰澳洲，以及6月16日(開踢時間待定)迎戰科威特，力拚開胡。