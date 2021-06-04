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世界盃資格賽　中華男足0：2尼泊爾　8日再戰澳洲

▲2022卡達世界盃資格賽，中華男足再戰尼泊爾仍以0:2落敗。（圖／中華足協提供）
▲2022卡達世界盃資格賽，中華男足再戰尼泊爾仍以0:2落敗。（圖／中華足協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-04 02:20:16｜2021-06-04 02:26:55

2022卡達世界盃資格賽，中華隊迎戰尼泊爾，開賽僅2分鐘就因手球被對手踢進12碼罰球，此役中華隊進攻機會不多，略顯默契不足，終場前再被踢進第2球，以0:2吞敗，接下來還有2場比賽(澳洲、科威特)，力拚開胡。

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中華隊在台集訓時剛好遇到國內疫情升溫，賽前總教練王家中也特別提到，希望這次出征有好表現，振奮國人心情，不過也因疫情關係，旅外的台灣隊長陳柏良、中場發電機温智豪都無法參加，戰力重損。

此役排出4-2-3-1，陣容大改組，門將由施信安頂替潘文傑，後衛陳庭揚、陳威全搭配新面孔白劭宇、程昊，國家隊班底吳俊青擔任隊長，和歸化日將小森由貴主控中場，前場陳瑞杰、林昌倫、陳昭安，將李茂推上單前鋒。

無奈開賽僅2分鐘，尼泊爾拿到前場定位球機會，大腳開出，結果打中在禁區內的陳威全手臂上，遭判12碼罰球，尼泊爾由Anjan Bista主罰踢進本場首顆進球。前次在台北田徑場對戰，Bista就有進球且是梅開二度。

上半場，中華隊進攻機會不多，14次射門僅有2次射正，略顯默契不足，偶有亮點是吳俊青腳後跟傳球，李茂左側傳中，不過沒有隊友跟上，陳瑞杰衝上前也錯過射門機會，中華隊以0:1暫時落後。

下半場，第71分鐘，吳俊青被滑鏟放倒，裁判給出黃牌，最後被擔架抬出場，中華隊10打11人，在第82分鐘漏盯人，Nawayug Shrestha在門前踢進尼泊爾第2球。中華隊0:2落後。

儘管中華隊用完5個換人名額，換上高偉傑、徐翊、蔡立靖、林明偉、涂紹捷加強進攻，但機會不多，最終數據顯示全場29次射門，只有4次射正，沒有進球，無憾抱負。主、客兩場都以0:2吞敗。

中華隊在本屆世界盃資格賽還未取得勝場，接下來將在8日凌晨3時迎戰澳洲，以及6月16日(開踢時間待定)迎戰科威特，力拚開胡。

 

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