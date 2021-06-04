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高雄好家載正式啟用　陳其邁率先點餐慰勞防疫戰情中心

▲高雄市長陳其邁正式宣布「高雄好家載—防疫互助經濟」紓困方案，今天正式啟用。（圖／高市府新聞局提供）
▲高雄市長陳其邁正式宣布「高雄好家載—防疫互助經濟」紓困方案，今天正式啟用。（圖／高市府新聞局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-04 10:50:52｜2021-06-04 10:57:26

高雄市政府「高雄好家載-防疫互助經濟」方案，今(4)日正式啟用，市長陳其邁也宣布「高雄好家載」計程車餐飲外送服務正式上線啟動。陳其邁也特別體驗，「LINE」中的「LINE熱點」服務，使用高雄好家載服務，點了咖啡外送飲料，由計程車運將取餐，協助外送飲料到高雄市政府衛生局「防疫戰情中心」，感謝慰勞同仁防疫辛苦。

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▲陳其邁在記者會前用「LINE熱點」服務，使用高雄好家載服務，點了咖啡外送飲料，由運將取餐慰勞衛生局「防疫戰情中心」，感謝同仁防疫辛苦。（圖／高市府經發局提供）
▲陳其邁在記者會前用「LINE熱點」服務，使用高雄好家載服務，點了咖啡外送飲料，由運將取餐慰勞衛生局「防疫戰情中心」，感謝同仁防疫辛苦。（圖／高市府新聞局提供）
陳其邁同時也預告，還有多家高雄餐飲名店陸續加入，另外這個專案下週會納入傳統市場跟夜市攤商，一併延伸「高雄好家載」的外送服務，讓外送不只是美食，也能外送蔬果生鮮等。

▲民眾透過LINE熱點搜尋美食點餐，只要訂單滿
▲民眾透過LINE熱點搜尋美食點餐，只要訂單滿 499 元，選擇使用線上支付，店家就可以呼叫計程車隊提供外送服務，系統將自動扣除85元計程車資。（圖／高市府新聞局提供）
「高雄好家載」是高雄市政府團隊跟LINE公司、8家點餐平台、8家計程車隊以及一卡通公司，公私合作利用科技與新創，快速整合大家的資源投入，提出顧防疫與顧產業的互助經濟模式，民眾透過LINE熱點搜尋美食點餐，只要訂單滿 499 元，選擇使用線上支付，店家就可以呼叫計程車隊提供外送服務，系統將自動扣除85元計程車資，防疫期間，民眾可安心在家享受美食。

▲▲「高雄好家載」是高雄市政府團隊跟LINE公司、8家點餐平台、8家計程車隊以及一卡通公司快速整合資源所提出顧防疫與顧產業的互助經濟模式。（圖／高市府經發局提供）
▲「高雄好家載」是高雄市政府團隊跟LINE公司、8家點餐平台、8家計程車隊以及一卡通公司快速整合資源所提出顧防疫與顧產業的互助經濟模式。（圖／高市府新聞局提供）
負責統籌「高雄好家載-防疫互助經濟」的副市長史哲也感謝各方大力協助今天上線的LINE熱點及各線上點餐業者及一卡通電子支付，跨越產業，整合各自的產業開發能量，以新創的概念，運用科技數位技術來強化防疫促進互助，在短短一週內，就導入數位服務機制，落實零接觸、零感染，創造餐飲業者跟計程車業者媒合的新平台，他也強調，這套機制目的是在防疫期間，補足外送市場上的不足之處，而不是要跟既有的外送餐飲平台業者競爭。

經發局廖泰翔局長則指出，今天公布與LINE合作將運用「LINE熱點」作為便利消費者尋找美食與線上點餐的主力平台，市民只要使用手機上的LINE，執行「找、訂、付、送、食」五步驟即可在家享用美食。廖泰翔更透露，第二波不僅會持續新增餐飲業者跟也有新的點餐系統跟社群業者都在積極洽談合作，同時，呼應陳市長接下來納入傳統市場與夜市攤商的預告，現在也可以看到高雄龍華市場已經上線數位服務的體驗！

LINE台灣董事總經理陳立人相當肯定市府上週才連繫，短短一週即完成過去可能數月才能完成的專案，快速協助餐飲及計程車，服務更多市民，非常榮幸與市府站在一起，為公共福利盡一份心力。

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