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佛洛伊德案事發城市　再傳美國警方執法致命

▲美國非裔男子佛洛伊德遭白人員警壓頸致死案，引發全球「黑命關天」（Black Lives Matter）反歧視示威。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國非裔男子佛洛伊德遭白人員警壓頸致死案，引發全球「黑命關天」（Black Lives Matter）反歧視示威。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-04 14:13:38

（中央社明尼阿波利斯3日綜合外電報導）美國明尼蘇達州官員表示，執法員警今天在明尼阿波利斯市開槍射殺一名遭控持有槍械的通緝犯，引發小型抗議活動。這座城市去年發生非裔男子佛洛伊德遭警察壓頸致死案。

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46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）去年5月在明尼阿波利斯（Minneapolis）涉嫌使用假鈔遭警方攔下上銬，當時白人員警蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋強壓他頸部約9分鐘，期間佛洛伊德多次說他無法呼吸，蕭文仍不放鬆力道，導致佛洛伊德最終喪命。

此事爆發後，明尼阿波利斯緊張局勢便居高不下，全球也掀起抗議種族不公和警察暴力的聲浪。陪審團今年4月裁定蕭文謀殺罪成立，其他罪名較輕員警的審判尚待處理。

路透社報導，根據漢尼本郡（Hennepin County）警長辦公室發言人發布的法警局聲明，美國司法部法警局工作小組成員當時試圖逮捕一名遭明尼蘇達州通緝的重罪犯。

「明尼阿波利斯明星論壇報」（Minneapolis StarTribune）報導，工作小組據說不包含明尼阿波利斯警局員警；涉入佛洛伊德命案的員警就是來自這個警局。

聲明指出，事發當下，嫌疑人在一台熄火的車上，不願配合並掏出手槍，導致工作小組成員朝嫌疑人開槍。警方雖試圖救治這名男子，但救護人員宣告他當場死亡。車上另有一名女子因碎玻璃受到輕傷。

地方電視台KSTP報導，現場目擊者表示他們聽到約10聲槍響。

警方聲明和地方媒體都沒有提到嫌疑人或執法人員的種族。

聲明指出，明尼蘇達州刑事偵查局（MinnesotaBureau of Criminal Apprehension）將主導這起槍擊案的調查。

這起事件的消息迅速蔓延開來，引發群眾在警方拉起的封鎖線附近抗議。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1100604

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