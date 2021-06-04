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中共百年慶典在即 六四陰影縈繞難消

▲ 2019年香港維園內的六四紀念晚會。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 2019年香港維園內的六四紀念晚會。（圖／美聯社／達志影像）

繆宗翰

2021-06-04 14:02:43

（中央社記者繆宗翰北京特稿）六四32週年這天，天安門廣場一如往常熱鬧，以遊客身分前往的記者卻不得其門而入。警方以「疫情不宜群聚」為由「柔性勸退」。不過，看著被遞還的台胞證，真正的理由不言而喻。

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中共建黨百年慶典在即，官方在3日宣布，天安門廣場將自23日起暫停開放，搭建慶祝大會佈景。由於發布時間正值六四前夕，這項消息仍在駐京的境外記者間引起討論。而本著職能，便想6月4日當天前往天安門廣場觀察氣氛。

4日上午，到了天安門廣場一帶，雖然一如往常般遊人如織，但警力也比往常多了一倍。不僅每個路口有警方站哨，在路邊盤查行人的頻率也增加不少。

安檢時，記者循例遞出台胞證，便引起警方注意，先是告知機器無法判讀，接著便被帶到一旁亭哨問話，且一連多人輪流詢問，問來問去不出「來北京幹嘛」、「做什麼工作」、「今天為什麼要來廣場」，最後特別強調「今天人多，疫情期間不宜群聚，您改天再來吧。」

但看向亭哨外川流不息的遊客，刷完「身分證」後魚貫而入，再看向手中的台胞證，真正的原因，已經了然於胸。

這種對「六四」欲蓋彌彰的狀況，同樣也出現在中國大陸國台辦3日發布的新聞稿中。

大陸委員會在六四32週年前夕循例發布新聞稿向中國大陸喊話，呼籲勿再箝制人民民主要求，唯有中共當局嚴肅思考與落實民主改革，「專制與民主」形成的兩岸制度差異才能逐漸趨近，化解分歧。

為此，中國國務院台灣事務辦公室當天傍晚主動發布「新聞稿」，而非「答記者問」的形式，以發言人馬曉光名義，「針對陸委會今天發表詆毀大陸的所謂新聞稿」作出回應，指台灣正值疫情，「還在上演汙衊攻擊大陸、製造兩岸對立的政治鬧劇」，全文同樣未提到任何與六四相關的字眼。

一名六四事件親歷者4日接受中央社記者訪問時則表示，事件過去32年，對於這一切現象，「如果你知道，一切都不用說；如果你不知道，一切也不必說」。

他表示，雖然當局極力想抹去關於六四的記憶、痕跡，但不論是受害者或加害者，「從來不需要想起，因為永遠不會忘記」，「不論是這個百年，乃至下個百年，只要他們（當局）不願面對、解決，六四終究是他們心頭揮之不去的陰影」。（編輯：張淑伶）1100604

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