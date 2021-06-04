中央進駐京元電子「防入侵社區」！曾玟學：苗栗沒檢疫所

本土疫情持續延燒，京元電子竹南廠爆發移工群聚事件，目前已有多人確診，3日晚間快篩又增加51人陽性；而當地民眾則痛批地方政府不給力，無法有效管控疫情，苗栗縣議員曾玟學今（4）日也公布，中央流行疫情指揮中心進駐京元電的消息，但也表示「目前苗栗的集中檢役所數量為0，仍無任何一間集檢所可使用」，引發討論。





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苗栗縣議員曾玟學今（4）日在臉書發文，並透露5點消息。第一「指揮中心進駐」，陳時中指揮官今早和苗栗縣政府視訊會議。派駐醫療及社會福利機構管理會王必勝執行長擔任前進指揮官，衛福部防疫醫師進駐京元電子。此外，勞動部、科管局今天早上已經投入，準備採取封鎖策略避免與實體社區的接觸。同時，CDC也已協助調度縣外集中檢疫所、縣內醫療資源、防疫旅舘的盤點及相關疫調指引的工作。





第二「昨日快篩狀況」，截至目前為止共45人確診，昨日進行了1915人快篩，共51人陽性反應；第三「公司反應對策」，目前確認輪班自6/4(五) 夜班至6/6(日) 日班停工兩天，機台停機不關電，公司進行全面消毒。常日班下週起將執行分流，分在家上班與公司上班，共分三班每班預計上兩天。口罩改成可以使用醫療口罩進線。





▲苗栗京元電子爆發移工群聚事件，對此，苗栗縣議員曾玟學也透露「目前苗栗的集中檢役所數量為0，仍無任何一間集檢所可使用」。（圖／翻攝曾玟學臉書）

目前苗栗的集中檢役所數量為0，仍無任何一間集檢所可使用

最後則是「移工們狀態」，聽聞京元電竹南廠移工罷工中、銅鑼廠集體請假14天，其實移工們比我們還害怕生病，希望大家能同島一命，沒有人希望染疫，減少刻板印象發言，一起渡過這次的困難。





而針對曾玟學表示「目前苗栗的集中檢役所數量為0，仍無任何一間集檢所可使用」，也引起眾多苗栗人留言，「很感謝中央指揮中心伸出援手，完全感覺不到苗栗縣政府在幹嘛」、「謝謝議員奔走及安排，苗栗人一起挺過難關」、「幸好指揮中心救援，雙北已經夠糟了」、「辛苦議員了！謝謝你，有中央進駐就安心一點，不然住在竹南真的怕死了」、「真的很謝謝議員持續關心、及時提供資訊給縣民」。（編輯：郭佩蓉）



