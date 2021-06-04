台中4日新增7確診足跡 其中5例家庭感染

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案10465為梧棲區69歲女性，案10466的太太、10360的媽媽，疫情期間鮮少外出，一周會至住家附近位於梧棲大庄郵局對面、鄉村漢堡旁的菜車買菜2至3次。5月28日出現症狀，因同住女兒6月3日確診，故與丈夫至醫院採檢後確診。
案10466為梧棲區71歲男性藥師，案10360的爸爸、案10465的丈夫，偶爾會至梧棲區大庄郵局對面、鄉村漢堡旁的菜車買菜，5月24日出現症狀，因同住女兒6月3日確診，至醫院採檢後確診。
案10467與10468為清水區母女，案10467清水區51歲女性，為案10468的媽媽，於雲林某工廠工作，經常拜訪大城鄉台西村鄰長（雲林5月31日確診個案），近期拜訪時發現鄰長有咳嗽症狀，個案於5月29日出現症狀，31日下午辦理離職搭公司交通車返回台中，6月1日曾至清水第一公有零售市場購物，2日與女兒均因身體不適，一同前往醫院採檢後確診。
案10468為清水區19歲女性，案10467的女兒，5月1、2日曾參加統測，平時多在家準備書審，三餐由姐姐準備，29日出現症狀，6月3日至醫院採檢後確診。
此外，案10152為大雅區35歲確診房仲案9555的59歲母親，5月13日因病手術後鮮少出門，6月1日出現症狀，2日因兒子確診，經衛生局安排至醫院採檢後確診。
案10153為龍井區21歲男性，為中部某大學生，平日在苗栗某公司實習，無新冠肺炎相關症狀。5月30日公司通知公司內有員工快篩出現陽性，當日男大生父母先開車接男大生回台中，31日因公司快篩陽性個案（新北市個案）確診，個案開始居家隔離，6月2日由衛生局安排採檢後確診。以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢，足跡也已通知店家加強清消。