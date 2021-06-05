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防疫在家也要當個知識家　高市圖推出多元化線上資源

▲高市圖推出多元化線上資源，包含「講堂在家線上看 So E See」、「線上親子時光系列活動」，以及「台灣雲端書庫@高雄」等。（圖／高市圖提供）
▲高市圖推出多元化線上資源，包含「講堂在家線上看 So E See」、「線上親子時光系列活動」，以及「台灣雲端書庫@高雄」等。（圖／高市圖提供）

地方中心/綜合報導

2021-06-05 11:00:00

國內疫情嚴峻，全國防疫三級警戒，高雄市立圖書館配合閉館至6月14日。為使讀者居家防疫時光不感無聊，高市圖推出多元化線上資源，包含「講堂在家線上看 So E See」、「線上親子時光系列活動」，以及「台灣雲端書庫@高雄」提供讀者萬本好書隨時可借等，期盼在疫情衝擊之下，持續透過線上資源服務滿足民眾的求知欲。

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▲高市圖在臉書上推出「線上親子時光系列活動」。（圖／高市圖提供）
▲高市圖在臉書上推出「線上親子時光系列活動」。（圖／高市圖提供）
高市圖所推出的「講堂在家線上看 So E See」是精選歷年城市講堂、大東講堂、岡山講堂等三大人氣講堂的經典演講錄影，並推薦讀者與演講主題相關之電子書，透過影書搭配延伸，提升閱讀豐富性。另外更定期在臉書舉辦有獎徵答抽獎活動，獎品透過郵寄方式送到讀者手中，獲獎讀者除了開心互動，也給予高市圖溫暖的回饋肯定。

▲高市圖在臉書上推出「線上親子時光系列活動」。（圖／高市圖提供）
▲高市圖在臉書上推出「線上親子時光系列活動」。（圖／高市圖提供）
長期致力於親子共讀的高市圖，對於親子線上資源更沒有漏忘，在臉書上推出「線上親子時光系列活動」。六月起每週五下午三點有「繪本愛動畫」、每週六下午三點是「故事敲敲門」、每週六日晚間七點都有「線上聽故事」，陪伴親子度過美好時光。許多小朋友在停課期間大多使用電腦線上學習，為讓雙眼有適度休息時間，高市圖「線上聽故事」上架可以聆聽的故事資源，讓大人小孩都能用「聽」的方式去感受故事魅力。

高市圖提醒民眾可以多多利用電子書平台，目前「台灣雲端書庫@高雄」有近四萬餘冊的電子書館藏提供民眾借閱瀏覽，市民可於自宅透過電腦及行動裝置上網瀏覽，查詢書籍也非常便利。

▲閉館期間，高市圖分別參與兩場國際線上視訊會議，展現了國際交流不因疫情斷線，持續熱線。（圖／高市圖提供）
▲閉館期間，高市圖分別參與兩場國際線上視訊會議，展現了國際交流不因疫情斷線，持續熱線。（圖／高市圖提供）

許多民眾以為圖書館閉館，內部員工也跟著硬體停機，其實圖書館員在閉館期間並未停下腳步，除了蒐羅各式數位資源重新以輕鬆有趣的方式呈現給民眾，亦不間斷與國外的新知交換。五月閉館期間，高市圖分別參與兩場國際線上視訊會議，包含《IFLA大都會圖書館線上會議》、《從學習場所到共享空間》，兩場遠端海外視訊，展現了國際交流不因疫情斷線，持續熱線。後續圖書館內部還規劃《視訊軟體系統操作》、《新聞必備要素概略》、《櫃台處理分享經驗》等一系列的線上練功坊，盼能在疫情間養足館員功力，讓軟硬實力兼足，提升服務品質。

▲除了防疫工作持續進行外，館員也趁閉館期間全力盤點圖書與修繕破損書籍，為圖書狀態做總體檢。（圖／高市圖提供）
▲除了防疫工作持續進行外，館員也趁閉館期間全力盤點圖書與修繕破損書籍，為圖書狀態做總體檢。（圖／高市圖提供）
除了防疫工作持續進行外，館員也趁閉館期間全力盤點圖書與修繕破損書籍，為圖書狀態做總體檢。館藏盤點工作雖然耗時耗力，但可以更精確掌握館藏真實情況，降低圖書錯置及尋書難度。在硬體設施部分，也趁此機會檢護館內燈光、桌椅、空調等設備，期待重新開館後，提供讀者舒適安全的閱讀環境。如欲知更多服務資訊及電子書資源，請上高市圖官網查詢。

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