防疫在家也要當個知識家　高市圖推出多元化線上資源

國內疫情嚴峻，全國防疫三級警戒，高雄市立圖書館配合閉館至6月14日。為使讀者居家防疫時光不感無聊，高市圖推出多元化線上資源，包含「講堂在家線上看 So E See」、「線上親子時光系列活動」，以及「台灣雲端書庫@高雄」提供讀者萬本好書隨時可借等，期盼在疫情衝擊之下，持續透過線上資源服務滿足民眾的求知欲。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高市圖在臉書上推出「線上親子時光系列活動」。（圖／高市圖提供）

× ▲高市圖在臉書上推出「線上親子時光系列活動」。（圖／高市圖提供）

▲高市圖在臉書上推出「線上親子時光系列活動」。（圖／高市圖提供）

× ▲高市圖在臉書上推出「線上親子時光系列活動」。（圖／高市圖提供）

高市圖提醒民眾可以多多利用電子書平台，目前「台灣雲端書庫@高雄」有近四萬餘冊的電子書館藏提供民眾借閱瀏覽，市民可於自宅透過電腦及行動裝置上網瀏覽，查詢書籍也非常便利。





▲閉館期間，高市圖分別參與兩場國際線上視訊會議，展現了國際交流不因疫情斷線，持續熱線。（圖／高市圖提供）

× ▲閉館期間，高市圖分別參與兩場國際線上視訊會議，展現了國際交流不因疫情斷線，持續熱線。（圖／高市圖提供）

許多民眾以為圖書館閉館，內部員工也跟著硬體停機，其實圖書館員在閉館期間並未停下腳步，除了蒐羅各式數位資源重新以輕鬆有趣的方式呈現給民眾，亦不間斷與國外的新知交換。五月閉館期間，高市圖分別參與兩場國際線上視訊會議，包含《IFLA大都會圖書館線上會議》、《從學習場所到共享空間》，兩場遠端海外視訊，展現了國際交流不因疫情斷線，持續熱線。後續圖書館內部還規劃《視訊軟體系統操作》、《新聞必備要素概略》、《櫃台處理分享經驗》等一系列的線上練功坊，盼能在疫情間養足館員功力，讓軟硬實力兼足，提升服務品質。





▲除了防疫工作持續進行外，館員也趁閉館期間全力盤點圖書與修繕破損書籍，為圖書狀態做總體檢。（圖／高市圖提供）

× ▲除了防疫工作持續進行外，館員也趁閉館期間全力盤點圖書與修繕破損書籍，為圖書狀態做總體檢。（圖／高市圖提供）

高雄市立圖書館廣告



