COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情升溫該怎麼保護毛孩？獸醫師親自解答「六大問題」！

▲蔣獸醫師要來為我們解答疫情下的寵物問題！（粉絲專頁@獸醫蔣蔣話 授權提供）
▲蔣獸醫師要來為我們解答疫情下的寵物問題！（粉絲專頁@獸醫蔣蔣話 授權提供）

文/寵毛網

2021-06-04 22:00:00

由於新冠肺炎在台灣本土大幅擴散，全台人民皆需保持高度警覺，沒事不出門、出門戴口罩、回家噴酒精，這些防護步驟已深深刻畫在大家的心中，可家中的毛孩該如何保護呢？今天我們邀請到獸醫師蔣明軒先生，目前任職於Moment寵物健康照護」，此平台致力於讓民眾在線上與專家諮詢寵物問題，也因此積累許多經驗，一起來看看對於這次的新冠疫情，獸醫師是怎麼看待的吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
常見問題1：毛孩們究竟會不會染上新冠肺炎？

蔣醫師回覆：貓、狗有極小機率感染，天竺鼠、兔子則不會！

雖然貓、狗有可能被感染，但機率極低！以真實數字計算，全球被新冠肺炎感染的人類已突破1.72億，而被證實感染的貓是115隻，狗是81隻。被感染的1.72億人口中，許多家庭有養貓或養狗，但被感染的數量相對來說很少，可見人傳染給毛孩的機率非常低。

常見問題2：帶毛孩外出會不會害牠們染疫？

蔣醫師回覆：此狀況目前沒發生過！

很多人擔心帶毛孩外出有被感染的風險，但現今還未發生過類似狀況。目前受染的犬貓皆判定是被主人傳染。所以我們可以推測，人類將新冠肺炎傳染給犬貓，需要透過感染者和毛孩長時間的接觸和互動，這是外出散步不會發生的！最後，如果毛孩不幸被感染也不用太擔心，因為症狀幾乎都非常輕微的，不像人類的感染如此嚴重。

常見問題3：若毛孩染疫會回傳給人類嗎？

蔣醫師回覆：目前沒有受染毛孩回傳給人類的案例，所以不需要太擔心。

雖然沒有案例，但這種關鍵時刻還是需謹慎一些，畢竟人類對此病毒尚未完全了解。如果發現寵物有些感染症狀，暫時先不要跟牠們有比較親密的動作，例如：親吻，並且在碰觸毛孩後確實洗手。多多觀察牠們的狀況，這樣就可以了。 

※也不要忘記毛孩的感染通常源自於主人，懷疑毛孩有感染新冠肺炎的話，不要忘記觀察自己和家人是否有感染的症狀。

▲蔣醫師的狗狗「蔣蔣」和可愛的寶寶！（粉絲專頁@獸醫蔣蔣話 授權提供）
▲蔣醫師的狗狗「蔣蔣」和可愛的寶寶！（粉絲專頁@獸醫蔣蔣話 授權提供）
常見問題4：出門需要幫毛孩們戴口罩嗎？ 

蔣醫師回覆：不需要！

寵物絕對「不需要」戴口罩。剛剛上面已經提到，目前毛孩的感染途徑是經由被病毒感染的主人，不是外出時接觸的路人和環境，因此戴口罩是不需要的。 

再者狗散熱主要方式是不停的喘氣，將熱氣排出，避免體溫過高。如果用口罩將牠嘴巴蓋住，這會影響到狗狗的散熱功能，尤其台灣近期特別悶熱，會使狗狗有中暑的風險（※嚴重甚至死亡）。千萬不要為了預防一個極不可能發生的事情（寵物外出感染新冠肺炎）而做出傷害毛孩的行為。 

常見問題5：出門回家是否需對毛孩噴酒精？酒精對牠們身體有影響嗎？ 

蔣醫師回覆：不需要噴！輕微可能使毛孩皮膚過敏，大量接觸則可能導致酒精中毒！

大家可能認為外面的空氣佈滿病毒，所以毛孩散步時毛髮會被病毒覆蓋。但這是錯誤的，因為病毒需跟著感染者的噴嚏和咳嗽一起噴出來，而路上的每個人目前都戴著口罩，就算有確診者在街上行走，病毒也無法那麼順利的散播出來。再來我們如果遵守安全的社交距離（室外保持1公尺之距離），這更能減少病毒跑到毛孩身上的機率。 

毛孩身上如果沒有病毒，那麼對毛孩噴酒精消毒根本是多餘的！少量的酒精或許不會怎麼樣，但酒精對毛孩不是一個無害的成分，輕微可能使毛孩皮膚過敏，大量接觸則可能造成酒精中毒。故建議使用溫和的寵物洗毛精幫動物洗洗腳就可以了。

常見問題6：疫情期間有什麼小撇步保護毛孩呢？  

蔣醫師回覆：保護好自己，就是保護毛孩最好的方法！＜最重要！＞

因為如果您不幸被感染，毛孩的生活想必會有很大的變化。一來，您要被隔離，毛孩會因為見不到你而感到焦慮。再來牠們可能會被送去不熟悉的環境暫時居住，這種改變對牠們來說都是種極大的壓力。所以請保護好自己，讓毛孩感覺防疫的每一天就像平常日，這對毛孩來說就是最大的保護了！

▲蔣醫師家的狗狗「蔣蔣」和貓咪「奶茶」！（粉絲專頁@獸醫蔣蔣話 授權提供）
▲蔣醫師家的狗狗「蔣蔣」和貓咪「奶茶」！（粉絲專頁@獸醫蔣蔣話 授權提供）
蔣醫師本身也養有一貓一狗，對毛孩防護絕對與每位飼主一樣重視，在這嚴峻的狀況下他想對每個人說：「首先，希望大家健康平安。疫情期間我們生活被大大的打亂，心裡感到焦慮不安非常正常，但不要因此失去冷靜。我們處於一個資訊爆炸的時代，每天接收到的訊息很多，卻不一定是完全正確的。鼓勵大家要冷靜的做判斷（例如：這個訊息的來源是哪裡？講的事情是否誇大？），而不要全盤接受，這樣才能保護好自己和身邊的毛孩。大家加油！我們終究會度過這個難關。 」。（編輯：李惠婷） 

★本文經「獸醫蔣蔣話」授權提供，希望能用簡單白話的專業知識幫助大家照顧你們的毛孩。

▲指揮中心統計至6/04，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/04，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.72%95.28%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
71.41%28.59%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.09%4.91%
2021-06-01-2021-06-04
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀