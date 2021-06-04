疫情升溫該怎麼保護毛孩？獸醫師親自解答「六大問題」！

由於新冠肺炎在台灣本土大幅擴散，全台人民皆需保持高度警覺，沒事不出門、出門戴口罩、回家噴酒精，這些防護步驟已深深刻畫在大家的心中，可家中的毛孩該如何保護呢？今天我們邀請到

獸醫師蔣明軒先生，目前任職於

「

Moment寵物健康照護」，此平台致力於讓民眾在線上與專家諮詢寵物問題，也因此積累許多經驗，一起來看看對於這次的新冠疫情，獸醫師是怎麼看待的吧！

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常見問題1：毛孩們究竟會不會染上新冠肺炎？

蔣醫師回覆：貓、狗有極小機率感染，天竺鼠、兔子則不會！

機率極低

常見問題2：帶毛孩外出會不會害牠們染疫？

蔣醫師回覆：此狀況目前沒發生過！

常見問題3：若毛孩染疫會回傳給人類嗎？

蔣醫師回覆：目前沒有受染毛孩回傳給人類的案例，所以不需要太擔心。

▲蔣醫師的狗狗「蔣蔣」和可愛的寶寶！（粉絲專頁@獸醫蔣蔣話 授權提供）

常見問題4：出門需要幫毛孩們戴口罩嗎？

蔣醫師回覆：不需要！

常見問題5：出門回家是否需對毛孩噴酒精？酒精對牠們身體有影響嗎？

蔣醫師回覆：不需要噴！輕微可能使毛孩皮膚過敏，大量接觸則可能導致酒精中毒！

常見問題6：疫情期間有什麼小撇步保護毛孩呢？

蔣醫師回覆：保護好自己，就是保護毛孩最好的方法！＜最重要！＞

▲蔣醫師家的狗狗「蔣蔣」和貓咪「奶茶」！（粉絲專頁@獸醫蔣蔣話 授權提供）

（編輯：李惠婷）

★本文經「獸醫蔣蔣話」授權提供，希望能用簡單白話的專業知識幫助大家照顧你們的毛孩。