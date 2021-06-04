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苗栗縣電子廠群聚感染　指揮中心設前進指揮所

苗栗縣電子廠群聚感染　指揮中心設前進指揮所
苗栗縣電子廠群聚感染　指揮中心設前進指揮所

健康醫療網

2021-06-04 17:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，針對苗栗縣某電子公司廠房發生COVID-19群聚事件，指揮中心已即刻設立前進指揮所，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。相關措施如下：

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指揮中心設前進指揮所

一、前進指揮所指派衛福部醫福會執行長王必勝擔任指揮官，並由疾管署防疫醫師介入指導緊急防疫措施及疫調。

二、請仲介公司儘速盤點移工名單，以利各相關電子廠預作準備及人員分流。各相關電子廠及宿舍須增設篩檢點，加速找出個案，快篩陽性者優先送至集中檢疫所及加強型防疫旅館，快篩陰性者加強衛教，相關翻譯作業已請勞動部協處。

三、相關移工宿舍人員於近三日（6月4、5、6日）休假，禁止外出；移工宿舍內部需進行人員降載、分流，擴大社交距離。廠區工作須將移工與本國勞工分流，避免造成進一步社區傳染。

四、請地方落實大量篩檢之檢體分流作業，確保檢驗結果即時通報上傳，並須保留及擴大醫療收治量能，為後續收治重症病患預做準備。

指揮中心表示，5月30日接獲該電子廠通報，有2名居住在公司宿舍的菲律賓籍移工採檢陽性，衛生單位隨即進行擴大匡列與採檢。截至6月3日，該電子廠共計67名確診個案（含8名本國籍、59名菲律賓籍)，已匡列接觸者323名，並已採檢321人。相關疫調持續進行中。



資料來源：健康醫療網 苗栗縣電子廠群聚感染　指揮中心設前進指揮所

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.72%95.28%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
71.41%28.59%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

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2021-06-01-2021-06-04
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