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每天都累到不想動彈？精選 6 種食物可帶來滿滿元氣

每天都累到不想動彈？精選 6 種食物可帶來滿滿元氣
每天都累到不想動彈？精選 6 種食物可帶來滿滿元氣

Heho健康

2021-06-04 20:01:30

當忙碌、焦躁、壓力等負面情緒襲來時，總是會讓人連力氣都提不起，只想要找一個地方躲起來，什麼事都不想做、不想管、不想理，其實這就代表了你的心理需要打掃了！

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食物吃錯會影響情緒控制

現代人的飲食習慣差，愛吃些高糖、高油、高鹽份等重口味的食物，長期下來會對身體造成負擔，身體需要花費極大的力氣才能代謝掉，這樣的飲食習慣讓人容易發胖，並且會讓身體的消化、代謝、排毒的功能變差，導致身體的自我修復能力下降！

這就是為什麼明明沒有真的生病，但出現了身體不適的情形，像是失眠、食慾下降或旺盛、心情低落、頭痛、注意力無法集中等症狀。

補充元氣食物，有助掃除壞情緒

身為預防醫學專家的洛桑加參醫師，就提出共達 12 種有助人體修復身心的食物，以下精選 6 種在日常生活中最容易獲取到的食物，如果最近覺得非常勞累、負面情緒的人，讓自己每天輪流吃一些吧！



1. 香蕉：

含有豐富維生素B群、色胺酸，可助腦內血清素濃度增加，這對安定心緒非常重要。

2. 奇異果：

屬於低升糖水果，可避免因血糖波動太高而引起的情緒失控。

3. 木瓜：

在本站腸道健康影響情緒！三蔬二果教你打造「好心腸」中提到國內外多篇研究指出，腸道菌種好壞會影響身心狀況，當腸道環境不利於益生菌生長時，會增加焦慮及類似憂鬱行為，而木瓜富含酵素，能幫助腸道益生菌生長。



4. 酪梨：

含有能保護心臟及大腦的優質油脂，加上含有 20 幾種營養素，營養價值媲美母乳。 

5. 十字花科家族：

被稱為最強的防癌蔬菜家族，包含有綠及白色花椰菜、紫及白色高麗菜、白菜、蘿蔔、甘藍等。

6. 地瓜：

便利商店都能買得到烤地瓜，老少咸宜好入口，有助穩定血糖、促進益生菌的生長、抑制壞菌，能預防多種因消化問題所引發的疾病。

文、圖 / 彭幸茹



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 每天都累到不想動彈？精選 6 種食物可帶來滿滿元氣

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