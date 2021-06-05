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王毅：中俄應共同抵制美國倒行逆施

▲美國總統拜登16日將在瑞士日內瓦與俄羅斯總統蒲亭舉行會談。中國外交部長王毅昨天與俄國外長通話時批評美國「以民主為幌子搞小圈子」等，並指中俄應共同抵制美方的倒行逆施。資料照。（圖／翻攝自中國外交部）
▲美國總統拜登16日將在瑞士日內瓦與俄羅斯總統蒲亭舉行會談。中國外交部長王毅昨天與俄國外長通話時批評美國「以民主為幌子搞小圈子」等，並指中俄應共同抵制美方的倒行逆施。資料照。（圖／翻攝自中國外交部）

中央社

2021-06-05 12:19:03

（中央社記者繆宗翰北京5日電）美國總統拜登16日將在瑞士日內瓦與俄羅斯總統蒲亭舉行會談。中國外交部長王毅昨天與俄國外長通話時批評美國「以民主為幌子搞小圈子」等，並指中俄應共同抵制美方的倒行逆施。

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根據中國外交部官網今天發布的新聞稿，王毅4日在貴州省貴陽市與俄羅斯外長拉夫羅夫（SergeiLavrov）通話時先提出元首引領是中俄關係「行穩致遠、永葆活力」的根本保障，又稱中俄新時代全面戰略協作夥伴關係是「全方位、全天候的」。

他說，中俄經歷了無數國際風雲變幻考驗，尤其是在涉及彼此核心利益問題上始終堅定相互支持。「針對美西方國家利用所謂人權問題，抹黑攻擊、粗暴干涉中國內政，俄羅斯在國際和多邊場合主持公道，支持中方的正當立場。」

王毅接著稱，「美國以民主為幌子搞小圈子，以人權為藉口干涉別國內政，打著多邊主義旗號推行單邊主義。中俄作為負責任大國和安理會常任理事國，應當共同揭露和抵制這些倒行逆施，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護國際公平正義，堅定維護世界和平穩定。」

新聞稿引述拉夫羅夫表示，俄方對俄中關係的高水準感到滿意，俄方將與中方一道認真落實兩國元首達成的重要共識，支持歐亞經濟聯盟同「一帶一路」對接，積極推進雙邊各領域合作等。

他又說，面對疫情嚴峻挑戰，俄方希望與中方加強抗疫合作，優化通關流程，加速貨物運輸，共同推動口岸安全高效運行，積極促進經濟復甦。

拉夫羅夫並稱，俄方願就國際和地區問題與中方保持密切戰略協作，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，堅決反對霸權主義，堅定捍衛多邊主義，共同維護世界和平穩定和國際公平正義。

拜登（Joe Biden）自入主白宮以來，已對莫斯科當局祭出多項新制裁，聲稱俄羅斯參與攻擊美國資訊科技業者Solar Winds，並重施故技、干預美國2020年總統大選。此外，華府也嚴詞譴責莫斯科當局幾乎毒殺並囚禁知名異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）。

拜登日前矢言，6月16日在日內瓦與蒲亭（Vladimir Putin）召開首場峰會時，將針對人權問題施壓，「美國將不會坐視任由他侵犯各項權利。」（編輯：張淑伶）1100605

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