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工會喊話醫院：承認院內感染　保障員工「因公感染」補償

工會喊話醫院：承認院內感染　保障員工「因公感染」補償
工會喊話醫院：承認院內感染　保障員工「因公感染」補償

健康醫療網

2021-06-05 13:01:04

【健康醫療網／編輯部整理】中央疫情指揮中心在3日記者會中表示，相信絕大部分醫護人員的感染是來自社區，院內感染是少數。臺北市立聯合醫院則向媒體表示「北市聯醫各院區過去尚未有院內感染，感染源全在院外」。臺北市立聯合醫院企業工會聲明表示，對此深感錯愕又痛心，這麼多基層醫療人員辛苦首在第一線，冒著感染的風險、忍耐隔離衣的不便與燠熱、還要擔憂醫療暴力，而醫院和政府，質疑此時卻優先想著撇清責任。

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北市聯醫員工染疫的實際案例

臺北市立聯合醫院企業工會提到，回顧此波疫情之始，鄰近萬華的和平院區爆出普通病房有住院患者突然確診，醫院調閱監視器，匡列隔離了五十位照護確診者時，防護隔離不足的員工。後續有遭匡列的護理師感染，越來越多員工可能接觸院內已確診員工而感染住院。醫院在記者會上說，他們都是因為上班時行經萬華的關係。

昆明院區外包員工，五月初例行性前往萬華茶室進行性病防治工作後，回辦公室其他同仁繼續一起工作。五月底，前往萬華茶室工作的員工陸續確診，同辦公室、未前往茶室工作的同仁也紛紛確診。地方衛生局疫調時一口咬定，你是不是下班後有去茶室玩？不要隱瞞喔，說出來沒關係。

由於護理人力不足，仁愛院區要求病房助理，去急診支援照護篩檢陽性的臥床病患，為他們翻身換尿布等。上陣前，病房助理只有「看」主管示範穿脫隔離衣，未有其他教育訓練。一週後該名病房助理確診。與之頻繁互動一起工作、但未照護確診病患的同事也確診。

工會想問，這些員工都是「院外感染」嗎？都與工作無關嗎？

「因公染疫」的雇主責任

臺北市立聯合醫院企業工會聲明強調，醫護在醫院內照護確診患者、接觸確診同事，且接觸時防護不足，這是鐵打的事實。北市府公共衛生任務，社區居家、快篩站、最近推出的快篩特攻隊，用的都是聯醫員工。柯市長也說進入社區，疫調工作困難。此時應放寬認定，員工感染很可能是來自院內，若來自院外也很可能與工作相關。醫院卻反其道而行，把感染可能的原因往外推、推到員工自己的身上。工會認為，醫院這麼做除了面子問題，更可能是為了逃避員工「因公染疫」的雇主責任。

副總院長在記者會上說，和平員工確診都是來自萬華地緣關係，不是院內感染。工會想要問問副總院長，確診的基層員工還在發燒還在喘，家人也紛紛感染住院，你敢不敢走進員工的病房、看著他的眼睛，說這是社區感染，醫院概不負責？

醫院員工「因公感染」的認定，不但影響領取政府慰問金，更涉及職災補償，住院期間醫療費用、若不幸失能的原領工資給付等。醫院對外放話「都是院外感染」，對內則有主管阻攔員工通報職災；工會想問，原來我們就只是免洗筷而已嗎？醫院只要我專業與勞力付出，作為防疫的工具，而我受的傷害，都是我要自己解決、面對的嗎？醫療業員工辛苦堅守岡位，冒著感染、承受醫療暴力的風險，是要這樣被醫院糟蹋的嗎？

最沉痛呼籲：盡速亡羊補牢，別再政治遮眼

18年前SARS和平封院事件，起因於政府與醫院為了「三零紀錄」（零社區感染率、零移出率、零死亡率）的數字來保全面子，不願意面對已經發生的危害。北市聯醫不願意承認已經發生的院內感染，不願意檢討改善、對症下藥，破口持續存在，必定會導致更嚴重的系統性問題。而政府缺乏對醫院第一線現況的正確認識，也恐將造成更大的副作用：院內管控失當、人力調派錯誤、醫護權益損失等等。

釐清感染源、檢討目前感染控制的程序問題，好保護更多員工，是醫院的責任和作為防疫執行之必須。工會站在保護全體基層員工的立場，發出最沉痛的呼籲，請北市聯醫立即亡羊補牢，別再政治遮眼。員工的生命安全，比醫院的名聲重要一百倍；這不但是雇主的責任，更是作為醫者最根本的良心。



資料來源：健康醫療網 工會喊話醫院：承認院內感染　保障員工「因公感染」補償

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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