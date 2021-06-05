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不能上樓！外送員「超神一招」完美送達　女笑：超有禮貌

▲有一名女網友發文，表示因疫情關係，外送員不能上樓，不過卻也想出「超神一招」，讓她笑翻直呼「好有禮貌」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有一名女網友發文，表示因疫情關係，外送員不能上樓，不過卻也想出「超神一招」，讓她笑翻直呼「好有禮貌」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-05 14:42:37

本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月14日；政府不斷呼籲民眾沒事別出門，也讓外送平台使用量大增；而外送員們雖勞累，卻也不忘做好防疫，將餐點安全送達到客人家中，對此，就有一名女網友發文，表示因疫情關係，外送員不能上樓，不過卻也想出「超神一招」，讓她笑翻直呼「好有禮貌」，貼文一出，掀起熱議。

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一名女網友昨（4）日在社群平台《Dcard》上以「那我自己坐電梯上來囉」為題發文，表示她3日晚上叫了外送，而外送員到達以後，因為疫情的關係不能送上樓，於是便將原PO的餐點「放到電梯」運上樓。

而原PO見狀後忍不住笑出來，「當啷～～ 我的餐點自己坐電梯上樓了，而且它還很有禮貌，自己靠邊站，深怕擋到別層樓的人，史上最有禮貌的食物」。

▲女網友PO出餐點自己在電梯內的照片。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出餐點自己在電梯內的照片。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，引起熱議，「哈哈哈，很棒欸，幫你用電梯運送，不過幸好沒有被人拿走」、「食物坐電梯好可愛！」、「廢到笑」、「這也太好笑，有聰明到」、「我們家的東西也常常自己坐電梯哈哈哈」、「超好笑」、「咦？我的餐點一直都是自己坐電梯上樓的…突然覺得他們豪可憐」、「我們家都這樣捏，我都跟外送員說給管理員，然後請管理員放在電梯送上來」。

不過，也有網友對於「衛生問題」抱持懷疑態度，「只有我覺得食物放地上不衛生嗎」、「看到食物丟在地上你還吃的下去喔……」、「放地上的食物我不行，不管包了幾層，還是覺得很髒」，對此，原PO也回應「我也覺得底很髒！所以一拿進門就把袋子丟掉了」。

事實上，現在各大外送平台並無強制規定外送員「不用上樓」，不過也為保護外送員以及消費者的安全，也不斷宣導提倡「無接觸取餐」和「線上付款」，只要雙方說好，將餐點放置指定地點後即可，讓民眾在疫情嚴峻時期，叫外送餐點也能減少不必要的接觸，保護自己、保護他人。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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