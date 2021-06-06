台灣確診死亡率高於全球！張上淳：科學上不能一起比較

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張上淳提到，過去認為我們死亡率非常低，其中是因為族群都是年輕人，現在反過來都是中高長者為主，慢性潛伏疾病也幾乎都有，會造成死亡率偏高，全球整體死亡率是個年齡層混在一起，科學上不能簡單就一起比較。
張上淳提到，高峰過後十天到兩週，會是死亡高峰期，是我們密切觀察的部分，大量重症出現，也對醫療承載造成相當大壓力，床數是有的，但是以醫療人力來看，現在照顧一個確診病患要好幾個醫護人員，人力不足也多多少少是因素之一。
陳時中也表示，不希望致死率高，希望努力能降下來，所以希望前線醫護如果疫苗打得差不多，希望盡快讓高齡者施打。陳強調，也建有第二道防線，像是購買一些單株抗體，對於輕重症患者避免進入重症，也大量儲備瑞德西韋，希望重症也能有最好醫療，再來就是也請專家們開一些相關研討會，互相交換心得、有一個好的照顧，希望這樣努力把死亡數目往下降，目前都持續在努力中。
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