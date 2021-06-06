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台灣確診死亡率高於全球！張上淳：科學上不能一起比較

▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-06 14:45:10｜2021-06-06 18:33:29

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（6）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增335例本土確診個案，以及校正回歸8例個案，並且新增36人死亡。

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指揮中心專家小組召集人張上淳表示，目前看起來確實死亡率超過全球整體狀況，但是影響死亡率有很多重要因素，第一個可能因為病人族群，第二個潛伏慢性疾病等。

張上淳提到，過去認為我們死亡率非常低，其中是因為族群都是年輕人，現在反過來都是中高長者為主，慢性潛伏疾病也幾乎都有，會造成死亡率偏高，全球整體死亡率是個年齡層混在一起，科學上不能簡單就一起比較。

張上淳提到，高峰過後十天到兩週，會是死亡高峰期，是我們密切觀察的部分，大量重症出現，也對醫療承載造成相當大壓力，床數是有的，但是以醫療人力來看，現在照顧一個確診病患要好幾個醫護人員，人力不足也多多少少是因素之一。

陳時中也表示，不希望致死率高，希望努力能降下來，所以希望前線醫護如果疫苗打得差不多，希望盡快讓高齡者施打。陳強調，也建有第二道防線，像是購買一些單株抗體，對於輕重症患者避免進入重症，也大量儲備瑞德西韋，希望重症也能有最好醫療，再來就是也請專家們開一些相關研討會，互相交換心得、有一個好的照顧，希望這樣努力把死亡數目往下降，目前都持續在努力中。

▲指揮中心公布國內最新確診狀況，北北基桃仍是確診數最多的縣市。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布國內最新確診狀況，北北基桃仍是確診數最多的縣市。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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