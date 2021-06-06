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疫情爆發「這2數字」最可怕！台大醫嘆：三級不可能控制

▲台大癌醫副院長王明鉅表示，「封城與停工的警鐘正在響起」，他認為疫情在這個狀態下，以「三級警戒強度」是不可能控制得住的，並揭開這「2個數字」才是最可怕的。（圖／翻攝自王明鉅臉書）
▲台大癌醫副院長王明鉅表示，「封城與停工的警鐘正在響起」，他認為疫情在這個狀態下，以「三級警戒強度」是不可能控制得住的，並揭開這「2個數字」才是最可怕的。（圖／翻攝自王明鉅臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 11:39:06

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，而苗栗電子廠移工群聚事件，目前也已有140人確診，對此，台大癌醫副院長王明鉅就表示，「封城與停工的警鐘正在響起」，他認為疫情在這個狀態下，以「三級警戒強度」是不可能控制得住，並揭開這「2個數字」才是最可怕的

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醫師王明鉅今（6）日在臉書以「封城與停工的警鐘正在響起」為題發文，表示新冠肺炎死亡人數已超過224人，死亡率也增加到2％，但死亡率的的分母卻「嚴重失真」，「因為直到現在為止，台灣2400萬人裡面，到底有多少比例的人口感染了新冠病毒，根本沒人知道。因為我們根本沒有大量篩檢的能力，只能被動地等待『病人』來快篩站與醫院接受篩檢」。

▲台大癌醫副院長王明鉅。（圖／翻攝自王明鉅臉書）
▲台大癌醫副院長王明鉅。（圖／翻攝自王明鉅臉書）
王明鉅指出，雖然死亡人數愈來愈多的確非常可怕，但他比較擔心的案例，是苗栗群聚已有至少80位外籍移工確診，新北中和印刷廠也有至少8位外籍移工確診，「這二個數字才是最可怕的」，因為移工語言不通，身份並不容易辨識，行蹤幾乎無法掌握。再加上移工幾乎都是住在大通鋪式的宿舍，而這種宿舍就是新冠病毒爆炸是感染的最好溫床。

此外，王明鉅也點出，移工已是台灣社會不可或缺的一部份，光是苗栗一家電子公司就有1500名移工，「無論是家庭與企業都需要他們。在看不見的病毒威脅與沒有人力，家庭與公司就會立即發生問題甚至交不出訂單而倒閉的掙扎裡，又有多少人會選擇堅壁清野絕對不用他們呢？在這個狀況下，這數十萬外籍移工在台灣的存活空間非常大」。至於很多人關注的「封城」問題，王明鉅表示「疫情在這個狀態下，以這樣的三級警戒強度，可能控制得住嗎？我很悲觀的認為，不可能」，但政府為了台灣的經濟，也的確不能封城，得一直撐，撐到十月、十一月，台灣有六成甚至更多的民眾能打到疫苗為止，但他也認為，「的確可以持續維持三級警戒不封城，但這個不封城的代價，也就是重症者與死亡者的人數會愈來愈高」。

王明鉅也建議，為維持台灣經濟，必須立即建立超高通量的病毒採檢與PCR檢測能力，「在擁有了這個能力的前提之下，才可能開始作好準四級的警戒與管制措施」，屆時物流業、醫療業、食物食品產業、警消和台積電仍會照常上班，其他行業則一律停工，最後他也在文末感嘆「那個『萬不得已』的警鐘已然響起，而且響得愈來愈急，愈來愈大，你聽到了嗎」？（編輯：郭佩蓉）

▲台大癌醫副院長王明鉅在臉書發文。（圖／翻攝自王明鉅臉書）
▲台大癌醫副院長王明鉅在臉書發文。（圖／翻攝自王明鉅臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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