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沖繩疫情吃緊　日本政府將派葉克膜專家馳援

▲沖繩縣疫情卻連續多日居高不下，日本政府決定派遣葉克膜（人工心肺裝置，ECMO）專家前往馳援，創全國首例。（圖／美聯社／達志影像）
▲沖繩縣疫情卻連續多日居高不下，日本政府決定派遣葉克膜（人工心肺裝置，ECMO）專家前往馳援，創全國首例。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-06 14:57:34

（中央社東京6日綜合外電報導）就在日本各地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨緩之際，沖繩縣疫情卻連續多日居高不下，讓日本政府決定派遣葉克膜（人工心肺裝置，ECMO）專家前往馳援，創全國首例。

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沖繩縣5日新增261例確診病例，連續5天單日新增逾200例，較4日247例增加14例。最近一週每10萬人口新增確診數雖然稍減，仍以120.58人高居日本之冠，跟排名第2的北海道39.72人相比，仍是逾3倍的高水準。

日本沖繩時報報導，日本政府厚生勞動省昨天接獲沖繩縣政府請求，決定派遣由重症專家組成的「日本ECMOnet」團體成員前往沖繩支援，創全日本首例。

沖繩縣希望透過這次支援增加負責操作葉克膜的醫療人員，也將聽取專家對重症及中等症狀患者在診療及搬運等建議，強化當地醫療體制。

葉克膜被視為是救命「最後防線」，日本ECMOnet由具有操作葉克膜豐富經驗的約60名醫師等人組成。日本ECMOnet將派遣4名醫護人員前往沖繩縣。

沖繩縣政府醫療技監糸數公說，目前沖繩縣重症患者18人、中等症狀患者413人，「重症患者增加，中等症狀患者也有不少人可能重症化」，所以希望接受相關建議與支援。

沖繩縣政府根據疫情狀況正檢討請求相關單位能持續派遣專家協助，「縣內患者必須接受葉克膜治療的可能性高，有必要的話，也會詢問離島有無需求」。

琉球新報報導，沖繩縣昨天新增261例確診病例，並發生6起群聚感染；沖繩縣至今累計病例數1萬8316例，累計群聚感染共212例。

沖繩縣目前共有413名中等症狀患者，及在自家療養的1299名患者創新高紀錄。縣政府宣布，由重症治療專家組成的日本ECMOnet，將派遣2名醫師及2名護理師到沖繩縣協助。

根據目前安排，4名專業醫師及護理師將從6日到10日進駐沖繩縣，負責重症患者診療、患者搬運協調及相關人員的研修等事項。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100606

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