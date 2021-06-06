沖繩疫情吃緊　日本政府將派葉克膜專家馳援

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日本沖繩時報報導，日本政府厚生勞動省昨天接獲沖繩縣政府請求，決定派遣由重症專家組成的「日本ECMOnet」團體成員前往沖繩支援，創全日本首例。
沖繩縣希望透過這次支援增加負責操作葉克膜的醫療人員，也將聽取專家對重症及中等症狀患者在診療及搬運等建議，強化當地醫療體制。
葉克膜被視為是救命「最後防線」，日本ECMOnet由具有操作葉克膜豐富經驗的約60名醫師等人組成。日本ECMOnet將派遣4名醫護人員前往沖繩縣。
沖繩縣政府醫療技監糸數公說，目前沖繩縣重症患者18人、中等症狀患者413人，「重症患者增加，中等症狀患者也有不少人可能重症化」，所以希望接受相關建議與支援。
沖繩縣政府根據疫情狀況正檢討請求相關單位能持續派遣專家協助，「縣內患者必須接受葉克膜治療的可能性高，有必要的話，也會詢問離島有無需求」。
琉球新報報導，沖繩縣昨天新增261例確診病例，並發生6起群聚感染；沖繩縣至今累計病例數1萬8316例，累計群聚感染共212例。
沖繩縣目前共有413名中等症狀患者，及在自家療養的1299名患者創新高紀錄。縣政府宣布，由重症治療專家組成的日本ECMOnet，將派遣2名醫師及2名護理師到沖繩縣協助。
根據目前安排，4名專業醫師及護理師將從6日到10日進駐沖繩縣，負責重症患者診療、患者搬運協調及相關人員的研修等事項。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100606