地方、中央死亡人數有落差？指揮中心回應了

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（6）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增335例本土確診個案，以及校正回歸8例個案，並且新增36人死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-06 15:01:36｜2021-06-06 18:35:35
隨著本土疫情延燒，國內死亡率也不斷攀升，針對媒體報導，指出雙北民政局死亡火化數，跟指揮中心死亡數搭不起來，對此指揮中心也做出回應。副指揮官陳宗彥表示，地方民政局在做殯葬統計時候，是看醫師或檢察官開立死亡證明，統計是死亡證明書上，只要有寫到因為新冠肺炎，或是特殊傳染病，或是肺炎相關等等，他們就會一起醫病做統計，但是指揮中心是死亡後經過判定之後統計出來，這個在數字上一定會有所落差。
陳時中強調，本部有兩個檔，不太一樣，看看是否傳染病理致死的，這裡面比較嚴格，死因檔是有死亡就會算起來，這裡面不一樣，民政單位也是。
指揮中心統計，截至目前國內累計656,768例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含634,762例排除)，其中11,298例確診，分別為1,145例境外移入，10,100例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另28例(新增案10494)移除為空號。確診個案中260例死亡。
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