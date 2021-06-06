COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美國捐贈75萬劑疫苗是那些品牌？陳時中坦言不知情　

▲美國聯邦參議員達克沃絲、聯邦參議員蘇利文及聯邦參議員昆斯訪台，並帶來美國捐贈75萬劑疫苗的好消息。圖為美國莫德納疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦參議員達克沃絲、聯邦參議員蘇利文及聯邦參議員昆斯訪台，並帶來美國捐贈75萬劑疫苗的好消息。圖為美國莫德納疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-06 14:33:56｜2021-06-06 17:56:33

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）今（6）率團訪台，同時宣布將贈與台灣75萬劑疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今回應，十分感謝美方，但還是希望即早知道是哪些廠牌，讓我方能盡快做相關安排。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日指揮中心記者會上，有媒體提問，針對美方所贈與的疫苗，是否都是嬌生品牌？另外是否緊急授權已經通過？

對此，陳時中表示，目前尚未證實是那些品牌，至於授權部分，下禮拜其他廠牌都會陸陸續續進來，相關的緊急授權EUA，會盡速召開專家會議，依照所蒐集的相關技術性資料，予以准駁。

另針對國內重症死亡率持續升高，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前已緊急去採購的抗體藥物，其實專家小組醫師都密切注意國外狀況，確實有幾個藥物已經取得美方的緊急授權同時也有實證資料，確實在比較前期的使用的話，能夠減少重症與住院狀況；美方很多病人就在家裡，沒有住院，如果對這群患者使用這些抗體藥物，有這樣實證資料顯示效果顯著，尤其對於進入重症的長者。

▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

47.33%52.67%

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

29.96%70.04%

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

69.89%30.11%

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

4.49%95.51%
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀