美國捐贈75萬劑疫苗是那些品牌？陳時中坦言不知情　

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）今（6）率團訪台，同時宣布將贈與台灣75萬劑疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今回應，十分感謝美方，但還是希望即早知道是哪些廠牌，讓我方能盡快做相關安排。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-06 14:33:56｜2021-06-06 17:56:33
今日指揮中心記者會上，有媒體提問，針對美方所贈與的疫苗，是否都是嬌生品牌？另外是否緊急授權已經通過？
對此，陳時中表示，目前尚未證實是那些品牌，至於授權部分，下禮拜其他廠牌都會陸陸續續進來，相關的緊急授權EUA，會盡速召開專家會議，依照所蒐集的相關技術性資料，予以准駁。
另針對國內重症死亡率持續升高，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前已緊急去採購的抗體藥物，其實專家小組醫師都密切注意國外狀況，確實有幾個藥物已經取得美方的緊急授權同時也有實證資料，確實在比較前期的使用的話，能夠減少重症與住院狀況；美方很多病人就在家裡，沒有住院，如果對這群患者使用這些抗體藥物，有這樣實證資料顯示效果顯著，尤其對於進入重症的長者。
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