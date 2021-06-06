端午連假台鐵東線售票率約2成　花蓮縣府籲少移動

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮縣今天武漢肺炎零確診，是連續第2天+零，累計確診38人，其中10人已康復出院。花蓮縣政府指出，截至目前統計端午連假台鐵東線售票率約為2成，呼籲民眾減少移動。
花蓮縣長徐榛蔚及花蓮縣政府秘書長張逸華、衛生局長朱家祥下午在衛生局召開武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）例行性的線上記者會，呼籲花蓮今天雖是零確診，但防疫工作切勿鬆懈，花蓮縣累計確診38人，10人已出院，還有28人在醫院對抗病毒。
確診的38人都是因為來自北市萬華、台南、新竹等地的家庭群聚，擴散而染疫，徐榛蔚呼籲民眾減少移動，即將到來的端午連假，改以電話、視訊等方式與親友聯繫。
徐榛蔚說，特別統計台鐵在端午連節6月11至14日的售票率，其中東線從西部到東部（順行）為22.58%，東部到西部（逆行）23.24%，這2成多可能是親友或旅人，呼籲大家在疫情警戒第3級時，少移動；愛家人、守護土地，就不要急於一時，為防疫一起努力。
朱家祥表示，日本捐贈124萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心在現階段開放的公費接種對象，以雙北地區第1類至第3類未曾接種第1劑疫苗的醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先接種對象，但各縣市都有熱區，希望中央下次配發疫苗時，也能考量地方需求。
在疫情警戒進入第3級時，所有公共場所、易造成群聚風險處都關閉，徐榛蔚說，縣內福氣站、關懷據點都已「休息中」，許多老大人宅在家，為身體健康仍應動起來，因此錄製簡易運動影片在10個時段於地方有線電視台播放。（編輯：戴光育）1100606