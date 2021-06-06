京元電群聚擴大！苗栗縣府公布7106人PCR採檢結果
科技廠京元電子爆發群聚感染，確診個案數持續增加，苗栗縣政府今（6）日公布數據，累計至5日，快篩人數達7106人，共有103人採檢陽性，皆已採檢PCR，最新數據出爐，共有195人PCR採檢陽性，現已依照症狀分流，並匡列接觸者，確診者將送至公司檢疫宿舍或採取居家一人一室進行隔離。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-06 18:16:21
京元電子苗栗竹南廠爆發移工宿舍群聚感染，指揮中心已進駐苗栗成立前進指揮所，苗栗縣政府今日表示，截至6月5日止，累計篩檢7106人，陽性為103人，陽性率1.45%，都已進行PCR採檢，最新結果出爐，共有195人PCR採檢為陽性，送至公司檢疫宿舍或居家採1人1室隔離。
另外，同樣位在苗栗的IC封測廠超豐也傳出群聚感染情形，已完成1343人快篩，其中17人陽性、11人PCR確診；智邦科技快篩202人，也有10人陽性、11人PCR陽性。
苗栗縣衛生局表示，PCR陽性的染一者，均已照症狀進行分類，無症狀者被安置在集中檢疫所，有症狀者已送至醫院，將持續針對接觸者進行匡列與疫調。
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