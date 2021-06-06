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端午連假「開車返鄉」能行嗎？眾曝1關鍵打臉：還是不行

▲許多人擔心，端午節的返鄉潮會造成防疫破口，因此就有網友問「開車返鄉總可以吧？」（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲許多人擔心，端午節的返鄉潮會造成防疫破口，因此就有網友問「開車返鄉總可以吧？」（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 20:08:56

台灣疫情自五月中爆發後，即將迎來第一個國定假日端午節，就有網友發現下週末北高台鐵對號列車座位，幾乎全部賣光，這讓不少人擔心返鄉潮會變成防疫破口。對此，就有網友發問「開車返鄉總可以吧？」貼文一出，卻遭網友們強力反對，並直呼「怎麼能確定身上沒病毒？」

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原PO在《PTT》表示，疫情警戒沒有升四級，政府也沒有下令封城、封高速公路，再加上大眾運輸是密閉空間、人又多，因此不建議搭乘，這讓他忍不住問「那開車、租車返鄉總可以吧？」

原PO也提到，很多通勤族都是全天戴口罩，租屋、公司兩點一線，結果竟還有人將返鄉的人稱為「北毒南送的不肖子」，他不禁傻眼直呼，「維持平常心才有辦法再撐個一年兩年啦，語畢，誰同意誰反對？」

▲原PO在PTT發文詢問，遭不少網友反對。（圖／翻攝自《PTT》
▲原PO在PTT發文詢問，遭不少網友反對。（圖／翻攝自《PTT》 ）
貼文曝光後，網友們卻紛紛反對，並指出1關鍵，「一句話，你怎麼能確定你身上沒病毒？」、「誰知道你是不是無症狀感染者」、「還是不行，可能有無症狀的風險啊」、「我怕我自己是無症狀帶病毒回家孝順父母，萬一中了，鄉下人高概率會亂唾棄家人」、「就怕是無症狀感染者，建議別返鄉了」、「是很矛盾啦，但是非必要還是避免」。

不過，也有不少人認為，「老家不幸被自己感染的話，別怪別人就好」、「你家長輩不反對你回去，我們擋你幹嘛」、「沒封城，你的自由，真的害死人不要怪人」、「風險評估好想做就去，但請家裡待好待滿不要出門」、「自己做事自己擔，沒意見」、「這是你的自由，但責任要自己承擔」。（編輯：許智超）

▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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