端午連假「開車返鄉」能行嗎？眾曝1關鍵打臉：還是不行

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原PO也提到，很多通勤族都是全天戴口罩，租屋、公司兩點一線，結果竟還有人將返鄉的人稱為「北毒南送的不肖子」，他不禁傻眼直呼，「維持平常心才有辦法再撐個一年兩年啦，語畢，誰同意誰反對？」
貼文曝光後，網友們卻紛紛反對，並指出1關鍵，「一句話，你怎麼能確定你身上沒病毒？」、「誰知道你是不是無症狀感染者」、「還是不行，可能有無症狀的風險啊」、「我怕我自己是無症狀帶病毒回家孝順父母，萬一中了，鄉下人高概率會亂唾棄家人」、「就怕是無症狀感染者，建議別返鄉了」、「是很矛盾啦，但是非必要還是避免」。
不過，也有不少人認為，「老家不幸被自己感染的話，別怪別人就好」、「你家長輩不反對你回去，我們擋你幹嘛」、「沒封城，你的自由，真的害死人不要怪人」、「風險評估好想做就去，但請家裡待好待滿不要出門」、「自己做事自己擔，沒意見」、「這是你的自由，但責任要自己承擔」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。