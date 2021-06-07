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96歲爸掛心「為何小孩不回來？」醫12字曝原因　全場暖哭

▲白永嘉醫師表示，前幾天96歲的父親問母親「為什麼小孩都不回來？」他則回應「因為我們大家都愛您啊，爸爸」，讓許多網友看後全被暖哭。（圖／翻攝自白永嘉臉書）
▲白永嘉醫師表示，前幾天96歲的父親問母親「為什麼小孩都不回來？」他則回應「因為我們大家都愛您啊，爸爸」，讓許多網友看後全被暖哭。（圖／翻攝自白永嘉臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 08:59:25

國內新冠肺炎疫情持續延燒，昨（6）日又增加335例本土確診個案，前線醫護人員全都疲於奔命，許多醫護都不敢回家與家人會面，甚至住進與家人隔絕的旅館中，就怕自己身上有病毒感染給最愛的家人們。然而，急診醫師白永嘉就在臉書透露，前幾天96歲的父親問母親「為什麼小孩都不回來？」他則回應「因為我們大家都愛您啊，爸爸」，讓許多網友看後全被暖哭。

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白永嘉醫師發文表示，自從疫情爆發之後，他就沒再回老爸老媽家了，因為回家一定會抱抱爸媽，他也分享與爸爸視訊通話的畫面，提到老爸展示了他新的護目鏡，直呼「也太帥太可愛了！」他更透露，96歲的爸爸前幾天問媽媽「為什麼小孩都不回來？」他則直說「因為我們大家都愛您啊，爸爸。」

白永嘉醫師也透露，「爸爸很想要我回家，一直被我拒絕，講疫情他似懂非懂，媽媽說我上班很忙啦！唉......有時覺得我核酸陰性，應該就沒事吧！很想回去抱抱他，最後還是忍下來。」他並呼籲大家「愛家中老人就要好好保護他，多一份肢體接觸多一份危險，視訊也可以表達愛。」

此文一出，2.7萬名網友全看哭，紛紛回應「辛苦了，現在就『忍』字最值得」、「看了鼻子酸酸的」、「我也不敢回娘家，媽媽一個人住，等疫情過去再回家抱抱」、「思親之苦」、「催淚」、「您父親好可愛喔！要愛護老寶貝就要忍耐」、「眼睛好酸喔...」「爸爸好可愛， 聽白爸爸問白媽媽的話，我感覺眼淚都要流下來了」。（編輯：許苡晴）

▲白永嘉醫師表示，前幾天96歲的父親問母親「為什麼小孩都不回來？」他則回應「因為我們大家都愛您啊，爸爸」，讓許多網友看後全被暖哭。（圖／翻攝自白永嘉臉書）
▲白永嘉醫師表示，前幾天96歲的父親問母親「為什麼小孩都不回來？」他則回應「因為我們大家都愛您啊，爸爸」，讓許多網友看後全被暖哭。（圖／翻攝自白永嘉臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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