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多漱口減少病毒傳播？張上淳：需要更多實證資料

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。(圖／指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。(圖／指揮中心提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-07 14:41:45｜2021-06-07 15:24:43

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（7）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增211例本土確診個案，以及新增26人死亡。

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針對國外醫學期刊指出，多使用漱口水可以減少口腔病毒，幫助防止病毒擴散，對此，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，還需要更多實證資料。

張上淳提到，他還沒有看到原始文章，不是非常確定，但是一天幾次漱口，希望減少病毒，也許口腔部位有些幫忙，但是新冠病毒感染，在上、下呼吸道都有病毒，是否真的有效果，還需要更多的實證資料。

另外針對長照機構死亡狀況，指揮中心表示，包括長照護理、精神照護等安養照護機構，目前有確診家數64家，其中也包含居家服務等，共有工作人員48人確診，住民或是社區服務對象146人確診，但是確診情形有比較趨緩。

指揮中心統計，截至目前國內累計671,160例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含648,841例排除)，其中11,491例確診，分別為1,148例境外移入，10,290例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另49例(新增案10772、10826、10829、11143、11144、11146、11147、11148、11149、11155、11177、11179、11184、11190、11193、11194、11225、11227、11228、11229、11230)移除為空號。確診個案中286例死亡。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
 

▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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