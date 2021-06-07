多漱口減少病毒傳播？張上淳：需要更多實證資料

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張上淳提到，他還沒有看到原始文章，不是非常確定，但是一天幾次漱口，希望減少病毒，也許口腔部位有些幫忙，但是新冠病毒感染，在上、下呼吸道都有病毒，是否真的有效果，還需要更多的實證資料。
另外針對長照機構死亡狀況，指揮中心表示，包括長照護理、精神照護等安養照護機構，目前有確診家數64家，其中也包含居家服務等，共有工作人員48人確診，住民或是社區服務對象146人確診，但是確診情形有比較趨緩。
指揮中心統計，截至目前國內累計671,160例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含648,841例排除)，其中11,491例確診，分別為1,148例境外移入，10,290例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另49例(新增案10772、10826、10829、11143、11144、11146、11147、11148、11149、11155、11177、11179、11184、11190、11193、11194、11225、11227、11228、11229、11230)移除為空號。確診個案中286例死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。