捐贈疫苗反應兩樣！感謝日本網路聲量超過美國2倍多

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粉專題到，拍日本JAL專機的，買爆日本的，換大貼感謝日本的，連飛機選在6月4日抵達的政治意涵，都連結得傳神，無懈可擊；反觀6月6日美國宣布將捐贈75萬支疫苗的消息，就沒有得到網友們這麼高的迴響，大頭貼沒有，去買美國旅遊、買爆的也沒有。
台北市長柯文哲說，軍火買了，萊豬也吃了，75萬疫苗，問題就解決了嗎？透露出無奈。
網路上甚至出現只送75萬支疫苗，開那麼大的飛機，不知道載走什麼的陰謀論。輿情數據告訴我們，台灣民眾哈日比哈美嚴重得多。
分析指出，在事件與人物交叉數據圖表可以看出，這次日本贈送台灣疫苗，一些關鍵人物在這次事件中獲得關注。第一名受惠的是蔡英文總統，獲得總聲量41.9%的高佔有率。其中正面聲量多為蔡政府執政，台日關係友好升溫。負面聲量則因日本本國不用，質疑AZ疫苗的安全性。
其次是抗議總指揮官陳時中，因職務的關係，獲得27.3%關注。負面評論來自日本疫苗多到打不完，而陳時中曾經說出「我敢講現在買不到疫苗」的言論，和被批評是撿日本人不敢打的疫苗。
分析中提到比較有趣的觀察是，駐日期間負評不斷的代表謝長廷，以一張雨中彎腰鞠躬照片，配合「故鄉的人啊，望大家平安！」臉書發文，超感性的對話，搶得19.6%的關注度。分析指出，靠一張照片創造小成本大回收的效果，也是厲害了。
粉專內文也提到，已經在政治圈失聲很久的副總統賴清德，在這個事件中也有角色，部分媒體以幕後深度分析的角度，放大他扮演的關鍵角色，也取得8.8%的討論聲量。
新聞來源為Newtalk 新頭殼