粉絲勸返鄉躲疫情！美Youtuber秒拒不肯走：我是台灣人
在台灣，有不少外國人長期定居於此，可能久久才回自己的家鄉一次，有的因為婚姻、有的因為工作而住在台灣，近日因為台灣本土疫情爆發，來自美國的YouTuber「LoganDBeck小貝」就被不少網友問到「你沒有計畫回美國躲避疫情嗎？」結果小貝霸氣回應「我現在就是台灣人」，引發網友大讚！
編輯中心/綜合報導
2021-06-07 15:15:52
美國人小貝是一名住在彰化的台灣女婿，他表示，自從台灣疫情爆發之後，收到很多粉絲朋友關心詢問「美國有疫苗，有計劃回去躲躲嗎？」、「美國有疫苗，疫情也有好一點，有計劃回去看看父母嗎？」等等，就連美國的母親得知台灣疫情消息之後，也致電詢問是否要回家鄉一趟。
小貝為此也回應「我會等到台灣疫情好之後才回去，在這麼辛苦的時刻中需要跟你們一起努力，我永遠不會拋棄這塊地，我們先一起努力，雖然非常想念家人，加上工作時間彈性，要回美國並非難事，但內心有堅持的原則，在這個時候返鄉，等同拋棄了台灣，雖然我皮膚是白的，護照是美國的，我的心裡就是台灣人」。
而小貝也拍片表示「我們都在台灣面對這個嚴重疫情時刻，我們要一起努力、一起Fight，我們是個大家庭，一個大Team」，隨後拿出他最愛的台灣飲料「米漿」喝一杯，並幽默表示「國外買不到全世界最好喝的飲料，就是米漿」，笑稱這才是他堅決留台的原因，影片一出，吸引不少網友大讚留言「謝謝你熱愛台灣！一起加油」、「小貝令人感動，正港的歹丸郎！」、「正港歹丸郎！一起加油啦！」（編輯：張嘉哲）
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