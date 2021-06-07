COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

重現+0　高市推疫苗接種計畫　陳其邁拜託醫護人員加入

▲高雄市新冠肺炎疫情今天再次出現零確診，市長陳其邁表示，面對疫情流感化、社區化大家還是要繼續努力。(圖／高市府提供)
▲高雄市新冠肺炎疫情今天再次出現零確診，市長陳其邁表示，面對疫情流感化、社區化大家還是要繼續努力。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-07 16:46:35｜2021-06-07 16:48:21

高雄市新冠肺炎疫情今（7）日再次出現零確診，不過因應中央流行疫情指揮中心將三級警戒延長到6月28日，市長陳其邁表示，高雄市一切規定與中央同步延至到6月28日，簡單說，面對疫情流感化、社區化大家還是要繼續努力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲市長陳其邁拜託醫護先進報名接種大隊，讓施打計畫順利進行，唯有集體免疫力，才能力克疫情。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁拜託醫護先進報名接種大隊，讓施打計畫順利進行，唯有集體免疫力，才能力克疫情。(圖／高市府提供)
陳其邁也認為面對疫情接下來首重疫苗接種，高雄市疫苗大規模接種計畫，經專家會議與醫療院所討論後有共識，預估會有大型4座、中大25、中型53、小型76，預估一天要打5萬人，6月中疫苗發下來會給優先施打對象，目前已超過一千名醫護報名疫苗接種計畫，接下來將展開編組演練，他拜託醫護先進報名接種大隊，讓施打計畫順利進行，唯有集體免疫力，才能力克疫情。。

▲▲高市府喊出端午連假一二三，陳其邁也表示，他已碎碎念5、6天了，他強調，守住端午節才有中秋節。(圖／高市府提供)
▲高市府喊出端午連假一二三，陳其邁也表示，他已碎碎念5、6天了，他強調，守住端午節才有中秋節。(圖／高市府提供)
對於端午連假，高市府喊出端午連假一二三，陳其邁也表示，他已碎碎念5、6天了，提醒儘量大家不要移動，高雄有43%感染確診者就是南北移動，小港群聚個案可能是5月18日到19日期間有新北訪客所造成，他強調，守住端午節才有中秋節，忍耐一點儘量不要人流移動，如果屆時一定要返鄉請一定要刷QR Code，返鄉要遵守高雄市自主健康管理規定。

陳其邁也說到截自今天為止高雄市社區利用快篩搭配PCR檢測總計快篩7,649位，全部檢測都是陰性，這代表社區傳播低。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀