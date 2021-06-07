重現+0　高市推疫苗接種計畫　陳其邁拜託醫護人員加入

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陳其邁也認為面對疫情接下來首重疫苗接種，高雄市疫苗大規模接種計畫，經專家會議與醫療院所討論後有共識，預估會有大型4座、中大25、中型53、小型76，預估一天要打5萬人，6月中疫苗發下來會給優先施打對象，目前已超過一千名醫護報名疫苗接種計畫，接下來將展開編組演練，他拜託醫護先進報名接種大隊，讓施打計畫順利進行，唯有集體免疫力，才能力克疫情。。
對於端午連假，高市府喊出端午連假一二三，陳其邁也表示，他已碎碎念5、6天了，提醒儘量大家不要移動，高雄有43%感染確診者就是南北移動，小港群聚個案可能是5月18日到19日期間有新北訪客所造成，他強調，守住端午節才有中秋節，忍耐一點儘量不要人流移動，如果屆時一定要返鄉請一定要刷QR Code，返鄉要遵守高雄市自主健康管理規定。
陳其邁也說到截自今天為止高雄市社區利用快篩搭配PCR檢測總計快篩7,649位，全部檢測都是陰性，這代表社區傳播低。
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