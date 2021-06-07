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自肅有用嗎？日本經歷4波新冠疫情、3度發布緊急狀態

▲日本經歷四次疫情高峰、三度發布「緊急事態宣言」，民眾開始出現「自肅疲憊」的問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本經歷四次疫情高峰、三度發布「緊急事態宣言」，民眾開始出現「自肅疲憊」的問題。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-07 20:42:54

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今逾1年，日本於2020年1月16日發現首例確診案例後，至今已發布3次緊急事態宣言、經歷4波疫情高峰。從疫情趨勢圖來看，日本每次解除緊急狀態後不久，又會爆發新一波群聚感染，且每次高峰都比前次疫情要更高。日本5月24日起開始推動大規模接種疫苗，至6月1日已有1038萬人接種，佔總人口約8%，如何加快疫苗施打速度順利舉辦東京奧運成為日本政府最大的考驗。

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綜合日本媒體報導，日本在2020年初通報第一例確診案例後，病毒快速擴散至各個地區。導致第一波疫情擴散的原因早期除了對新冠肺炎的不了解，還有日本職場的「社畜」風氣。不少人出現發燒、咳嗽的症狀仍然搭乘大眾運輸上班，導致病毒隨著新幹線、地鐵快速擴散到全國各地。

▲受到「緊急事態宣言」再度延長影響，日本京都市知名觀光景點清水寺附近只能看到零星遊客，甚至有店家因為疫情重創，已決定收掉不再營業。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府發布「緊急事態宣言」期間，各地景點人潮明顯減少。圖為京都市知名觀光景點清水寺附近。（圖／美聯社／達志影像）
日本北海道由於疫情較早爆發，2020年2月即提出「緊急事態宣言」，呼籲道內民眾本週末避免外出。隨著疫情持續擴散，國際奧組委3月決定推遲東京奧運1年，但一直到4月7日，日本政府才對疫情嚴重的東京都、大阪府等7個行政地區發布第一次「緊急事態宣言」，隨著疫情持續升溫擴張至全國47個都道府縣，緊急狀態持續1個半月至2020年5月25日才正式全數解禁。

緊急事態期間，日本政府根據《新型流感等對策特別措施法》，呼籲民眾除了前往醫療機關、購買食品、上班等維持生活必需的情況以外，避免外出活動；應該主動避免文化娛樂活動以及室內、室外的人口密集聚會；電影院、展場、百貨公司、旅館飯店、體育館等場所也被要求暫停營業。

當時幾乎全世界都在「封城」，日本單靠民眾「自肅」控制人流能不能真的遏制疫情，備受外界關注。從第一次緊急狀態前後的單日確診數分析，緊急狀態確實帶來顯著的效果，街上人潮大幅減少，疫情最嚴峻的東京都從4月10日單日新增199例，至5月15日已經降至單日新增9例，22日更降至3例。

▲「東京警報」發布期間，東京都政府、臨海地區的「彩虹橋」都會亮起紅燈警示。（圖／翻攝自
▲「東京警報」發布期間，東京都政府、臨海地區的「彩虹橋」都會亮起紅燈警示。（圖／翻攝自日本ANN）
然而，緊急狀態全境解除後不到一週的時間，東京都與北九州市疫情又出現升溫跡象，東京都只好於6月2日單獨發布「東京警報」，知名景點台場彩虹大橋點亮紅燈，提醒民眾疫情嚴峻應避免外出。

從北海道率先發布緊急事態，到東京都獨自發布警報，凸顯了在第一波疫情日本中央與地方防疫的不協調，但疫情為何能夠成功趨緩呢？日本醫學院助理主任小池龍二認為，這需要歸功於日本人的習慣，包括肥胖率較低（研究認為肥胖會導致新冠肺炎重症、致死率較高）、人與人的距離，以及服從的心理。

2020年7月，東京都疫情仍無法降溫，單日新增確診突破360人，全境28都道府縣7月15日共新增450例，創下第一次緊急狀態解除後新高，日本進入第二波疫情。然而疫情方興未艾，日本政府卻在10月大舉推出刺激國內旅遊的（Go To Travel）振興方案，忽略輕症、無症狀感染者可能的感染力，導致疫情持續升溫。

▲國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫與東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子舉行線上會議時表示，準備提供更多醫療人員，支援東奧的防疫工作。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到疫情影響，原訂於2020年7月舉行的東京奧運被迫延後至今年7月23日舉行。（圖／美聯社／達志影像）
2020年冬季，日本單日新增確診平均落在2000至3000例，東京都12月31日更是一口氣新增1337人。面對確診病例連續多日創下新高，東京都知事小池百合子不得不向中央請求發布緊急狀態；Go To Travel也只好在12月15日宣布暫停，日本2021年1月7日正式宣佈進入第二次緊急狀態。

但菅義偉政府考量到自肅防疫對經濟造成的衝擊，第二次緊急狀態範圍縮小至東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣等疫情較嚴重的地區，強烈要求餐飲業暫停營業的政策也改為建議提早在晚間8點前打烊。

第二次緊急狀態在3月21日正式解除，然而和第一次緊急狀態相比，每日新增確診例仍然破百。1個月後，日本迎來2021年黃金週假期，大量的出遊人潮勢必將造成另一波疫情。為準備迎接7月的東京奧運，菅義偉政府4月23日決定宣布第三次緊急狀態，期間為4月25日到5月11日（後延長至6月20日）。

▲日本首相菅義偉7日召開記者會說明延長緊急事態宣言至31日的理由。他表示，防疫關鍵是接種疫苗，要加速疫苗接種作業，目標是一天施打100萬劑。圖為他4月接種第一劑輝瑞新冠疫苗之照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了順利舉辦東京奧運，日本政府積極推動疫苗接種。圖為菅義偉4月接種第一劑輝瑞新冠疫苗之照片。（圖／美聯社／達志影像）
日本政府注意到光靠「自肅」已經無法規束民眾，加上變種病毒來勢洶洶，新版「防疫三法」修訂後於3月13日正式生效，規定確診患者拒絕住院，或擅自離開住院醫療機構，將被處以最高50萬日圓（約新台幣13萬元）的罰款；如果民眾拒絕接受篩檢，或對病情進行不實陳述，則可能被處30萬日圓以下的罰金。

目前雖然日本政府三度發布緊急狀態，但國民已開始對自肅感到疲憊，假日出遊的人潮逐漸增加，日本過去一週平均每日新增2500例，但大多為輕症患者，大眾對於疫情的警戒心明顯鬆懈；許多店家經歷一年疫情的洗禮，不得不出來討生活，導致緊急狀態的效果不如以往。

4月下旬天氣回暖，東京街道、淺草、銀座等地開始出現大量人潮，悶壞的年輕人興奮的和朋友同遊迪士尼樂園，表示「好不容易買到門票，雖然疫情很可怕，但還是希望能暫時忘掉疫情好好玩樂」。大阪鬧區也有許多民眾夜間逛街，有上班族說，從第一次緊急狀態開始，他就待在家中不出門，現在防疫限制放寬了，恐怕很難像以前一樣自肅。

▲日本將開始一年一度的黃金週長假，但境內疫情依舊延燒，28日全境至少新增5789例確診病例，即使目前在「緊急事態宣言」期間，大阪府單日新增病例數仍續創歷史新高。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲「自肅」了一年，不少日本人開始出現自肅疲憊的問題，假日出遊人潮逐漸增加。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲變種病毒來勢洶洶，然而東京街道上隨處可見巨大的防疫告示，卻與密集的人潮形成鮮明對比。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲日本東京都台東區週末出現許多出門散心的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
日本疫情的另一個挑戰是疫苗施打速度緩慢，日本目前第一類接種對象（醫療從事者）已有高達480萬人接種，開始為第二類對象接種（65歲以上長者）；相比之下20歲至30歲的年輕族群，因為抱持著「就算得病也只是輕症」的想法，疫苗接種意願普遍偏低。

至6月全國僅有8%的人口接種。原因不是因為日本買不到疫苗，早在2月日本就收到了2800萬劑輝瑞疫苗，今年5月日本又訂購了5000萬劑疫苗，加上莫德納疫苗，日本能夠取得近2億劑疫苗。但由於過去疫苗事故的經驗，日本疫苗索賠機制格外嚴謹，導致政府在擬定疫苗政策時過於謹慎，再加上醫護人力嚴重不足，導致接種速度慢得讓全世界跌破眼鏡。

然而，此次新冠肺炎疫情對日本來說是危機，也可能是個轉機。防疫對策的失誤和疫苗採購問題，讓日本政府正視國產疫苗的重要性。首相菅義偉6月1日在內閣會議上敲定將疫苗開發生產列為長期國家戰略，扶持國內疫苗開發供應、加快藥事審批。

▲▲年輕人開始「憋不住」自肅，第三次緊急狀態前東京迪士尼有不少遊客入園。（圖／美聯社／達志影像）
▲年輕人開始「憋不住」自肅，第三次緊急狀態前東京迪士尼有不少遊客入園。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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