傳統市場、大賣場人流管制 陳宗彥點名少數縣市還沒做
全台三級警戒延長至6月28日，中央流行疫情指揮中心7日也宣布強化措施包括傳統市場及大賣場等的人流管制，不過，副指揮官陳宗彥今（8）日點名「剩下少數縣市」尚未開始做，要求縣市政府務必配合執行，但對於是哪些縣市沒做，他則未透露。
記者顏真真/台北報導
2021-06-08 11:16:18
指揮中心今日召開全國防疫會議，陳宗彥在會後記者會指出，會中縣市政府也都有分別報告他們已開始進行傳統市場及大賣場的人流管制，絕大部分縣市目前都已開始依身分證字號單、雙號，甚至對賣場面積數去計算人流總量等管制措施。
不過，他也坦言「剩下少數縣市」尚未開始做，他也提醒縣市政府務必配合並落實執行傳統市場、大賣場人流管制。雖然他未鬆口是哪些縣市還沒執行，但強調由於傳統市場及大賣場也是風險地區，尤其這是是延長三級警戒強化落實很重要的一部分，請縣市政府務必配合。
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