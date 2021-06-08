打疫苗前吃普拿疼影響抗體？張上淳解釋：是打完發燒才吃

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對此專家小組召集人張上淳表示，他個人是因為打完後續體溫有升高、很難受，所以吃了一顆普拿疼，疫苗接種後，並沒有反對後續不可以吃，需要的時候還是可以使用，至於外界討論在打之前可以先吃普拿疼來預防，張上淳則是強調，在醫療上沒有這樣建議。
吃普拿疼或其他抗發炎藥物是否影響疫苗效果？張上淳解釋，抗發炎、抗消炎藥物，可能減少發炎反應，對疫苗效果到底會不會有影響，還沒有實證的資料，張強調：「簡單的說沒有必要就不用特地去使用，真的有必要還是遵照醫師的指示可以使用」。
指揮中心統計，截至目前國內累計698,373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含675,836例排除)，其中11,694例確診，分別為1,148例境外移入，10,493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 (案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396)，累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。
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