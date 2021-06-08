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打疫苗前吃普拿疼影響抗體？張上淳解釋：是打完發燒才吃

▲指揮中心針對疫苗採購做出回應。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心針對疫苗採購做出回應。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-08 15:05:46｜2021-06-08 15:19:05

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（8）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增219例本土確診個案，以及新增22人死亡。

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國內新冠疫苗已有近70萬人接種，針對不少人有傳出發燒、肌肉痠痛等身體不適的狀況，有藥師表示，呼籲民眾不要在打疫苗前先吃，比較不會對抗體產生影響。

對此專家小組召集人張上淳表示，他個人是因為打完後續體溫有升高、很難受，所以吃了一顆普拿疼，疫苗接種後，並沒有反對後續不可以吃，需要的時候還是可以使用，至於外界討論在打之前可以先吃普拿疼來預防，張上淳則是強調，在醫療上沒有這樣建議。

吃普拿疼或其他抗發炎藥物是否影響疫苗效果？張上淳解釋，抗發炎、抗消炎藥物，可能減少發炎反應，對疫苗效果到底會不會有影響，還沒有實證的資料，張強調：「簡單的說沒有必要就不用特地去使用，真的有必要還是遵照醫師的指示可以使用」。

指揮中心統計，截至目前國內累計698,373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含675,836例排除)，其中11,694例確診，分別為1,148例境外移入，10,493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 (案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396)，累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。

▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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